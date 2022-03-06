新华社北京3月6日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京5日说，俄特别军事行动正按计划顺利进行，打击乌境内军事基础设施的任务已接近尾声。乌克兰谈判代表、人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚5日说，乌克兰和俄罗斯代表团将于7日举行第三轮谈判。

——俄罗斯总统普京5日说，俄特别军事行动正按计划顺利进行，打击乌境内军事基础设施的任务已接近尾声，包括武器弹药库、防空系统在内的乌大部分军事基础设施被摧毁。普京说，任何一国试图在乌克兰上空建立禁飞区的行动都将被俄方视作参与武装冲突。满足基辅当局这一要求不仅给欧洲，甚至将给整个世界带来灾难性后果。普京还表示，美国和其他西方国家对俄实施制裁类似于宣战。当前形势下，俄将“为经商者提供最大的经济自由”以应对制裁带来的挑战。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫5日说，自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰军事基础设施的2119处目标，其中包括74个指挥所和通信中心，108套S-300、“山毛榉-M1”和“黄蜂”防空导弹系统以及68个雷达站。

——乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚5日在社交媒体上说，乌克兰和俄罗斯代表团将于7日举行第三轮谈判。阿拉哈米亚参加了前两轮谈判。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫5日说，由于乌克兰政府无意劝导民族主义分子并延长“安静模式”，俄武装部队从莫斯科时间5日18时（北京时间5日23时）起恢复进攻。科纳申科夫说，俄方实行“安静模式”，为顿巴斯地区城市马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的民众开通人道主义走廊。但这两地的居民被民族主义分子扣押，无法经走廊离开。乌外交部5日在社交媒体上发表声明说，俄军违反乌俄双方已达成的协议，继续炮击马里乌波尔、沃尔诺瓦哈等城市，使得乌方无法通过人道主义走廊安全疏散平民以及运送药品和食品。

——俄罗斯国防部5日说，俄军控制了乌克兰武装部队在赫尔松州的军事基地。俄国防部在社交媒体上发布的视频显示，俄军在该军事基地缴获的战利品包括坦克、装甲运兵车、步兵战车以及储存地雷、反坦克导弹、迫击炮和坦克炮弹等的弹药库。目前，俄工兵正在该基地进行排雷工作。

——土耳其阿纳多卢通讯社5日报道，土耳其总统府发言人卡林和美国常务副国务卿舍曼4日晚在伊斯坦布尔就乌克兰局势举行闭门会议。卡林表示，土耳其已做好帮助解决乌克兰危机的准备。（参与记者：李铭、李东旭、耿鹏宇、王峰、沙达提、张修智）

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