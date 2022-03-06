新华社莫斯科3月5日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京5日说，俄特别军事行动正按计划顺利进行，打击乌境内军事基础设施的任务已接近尾声，包括武器弹药库、防空系统在内的乌大部分军事基础设施被摧毁。

普京在俄罗斯航空公司航空培训中心会见机组人员代表时说，做出开展特别军事行动的决定是困难的，却是必要的。乌加入北约可能导致未来俄罗斯与北约发生冲突，如果乌克兰人获得核武器，那么俄罗斯的命运将完全不同。这绝对是实实在在的威胁。

普京表示，任何一国试图在乌克兰上空建立禁飞区的行动都将被俄方视作参与武装冲突。满足基辅当局这一要求不仅给欧洲，甚至将给整个世界带来灾难性后果。

普京说，俄军事行动旨在使乌“去纳粹化”和“去军事化”，保持中立地位。至于如何实现“去军事化”，则有多种不同方案。目前俄方正就这些问题与乌方进行谈判，希望乌代表能积极回应俄方提议。

普京说，美国和其他西方国家对俄实施制裁类似于宣战。他表示，当前形势下，俄将“为经商者提供最大的经济自由”以应对制裁带来的挑战。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫5日说，自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰军事基础设施的2119处目标，其中包括74个指挥所和通信中心，108套S-300、“山毛榉-M1”和“黄蜂”防空导弹系统以及68个雷达站。

(责编：杨光宇、牛镛)