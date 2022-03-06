新华社莫斯科3月5日电（记者李奥）俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫5日在莫斯科表示，顿巴斯地区城市马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的人道主义走廊开通受阻。乌克兰外交部当天也确认，乌方无法通过人道主义走廊安全疏散平民。

米津采夫当天在人道主义应急响应跨部门协调指挥部的吹风会上表示，俄方根据乌克兰方面相关请求，于莫斯科时间当日10时进入“安静模式”，为顿巴斯地区城市马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的民众开通人道主义走廊。俄乌双方协商了路线与运输问题，俄武装力量负责保障人道主义走廊安全。

米津采夫说，马里乌波尔和沃尔诺瓦哈两座城市欲逃离战火的居民分别为20万人和1.5万人，截至目前，这些人尚未抵达人道主义走廊。他说，莫斯科时间10时许，俄武装力量阵地曾受到来自这两地的火力袭击。乌方利用当天的“安静模式”，重新部署并整合力量，加强了其在马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的阵地。

乌外交部当天在社交媒体上发表声明说，俄军当天违反乌俄双方已达成的协议，继续炮击马里乌波尔、沃尔诺瓦哈等城市，使得乌方无法通过人道主义走廊安全疏散平民以及运送药品和食品，声明要求俄军立即停火。

乌外交部强调，一旦安全条件到位，乌方将同人道主义组织一起准备撤离平民。

俄罗斯与乌克兰的第二轮谈判3日在白俄罗斯境内的别洛韦日森林举行，双方就建立人道主义通道达成谅解。俄国防部5日宣布，为顿巴斯地区城市马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的民众开通人道主义走廊。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克当天证实了这一消息。（参与记者：李铭、李东旭）

(责编：杨光宇、牛镛)