新华社北京3月5日电 2022年3月5日，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。

王毅表示，当前中美关系最重要的仍然是推进和落实两国元首视频会晤共识。美方近期一些言行与上述目标背道而驰，中方表示严重关切。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国的内政。美方应当回归一个中国原则的本义，停止纵容支持“台独”行径，停止干涉中国的内政，以实际行动维护中美关系大局。

双方就乌克兰问题交换了意见。

布林肯通报了美方对当前乌克兰局势的看法和立场。王毅表示，乌克兰局势发展到今天这个地步，是中方不愿意看到的。乌克兰问题错综复杂，既事关国际关系基本准则，也同各方安全利益息息相关，既要聚焦当下危机的解决，也要着眼地区长治久安。作为联合国安理会常任理事国，中方始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。中方认为，解决乌克兰危机，还是要按照联合国宪章的宗旨和原则办事。一是尊重和保障各国的主权和领土完整，二是坚持通过对话，以和平方式解决争端。我们希望战火尽早停下来，现地局势得到缓和，有效保障平民的生命财产安全，防止出现大规模人道主义危机。

王毅指出，乌克兰危机最终只能通过对话谈判解决。凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中方都支持。凡是不利于推动外交解决而是拱火浇油使局势升级的行动，中方都反对。中方将继续为和平发声、为和平尽力。我们鼓励俄乌直接谈判，谈判不可能一帆风顺，但国际社会应当持续予以配合支持，直到谈出结果、谈出和平。我们也鼓励美国、北约、欧盟与俄罗斯开展平等对话，直面多年来积累的矛盾和问题，重视北约连续东扩对俄安全环境造成的负面影响，按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

双方还就当前朝鲜半岛局势交换了意见。

(责编：杨光宇、牛镛)