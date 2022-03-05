新华社北京3月5日电 综合新华社驻外记者报道：北京2022年冬残奥会开幕式4日晚在国家体育场隆重举行。多国人士和媒体认为，北京冬残奥会开幕式向世界传递了信心、友爱与希望，展现了构建人类命运共同体的美好愿望，期待本届冬残奥会为世界展示竞技之美、精神之美、生命之美。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，他怀着热切心情观看了北京冬残奥会开幕式，感谢中国再次为世界呈献一场完美的重大体育赛事开幕式，相信北京冬残奥会将激励全世界更多残疾人拥抱体育、超越自我。

出席了北京冬残奥会开幕式的克罗地亚残奥会主席拉特科·科瓦契奇说，开幕式非常成功，各项组织工作非常好，冬残奥会各项设施、条件也非常好，有很多非常友好、乐于助人的志愿者。相信北京冬残奥会必将成功举办。

阿根廷参赛运动员恩里克·普兰泰说，开幕式充满了创意和细节，表达了对残疾人的关爱与包容。普兰泰表示，残疾人同样能在运动中超越自我。

美国全国公共广播电台报道说，北京冬残奥会开幕式表达了包容性主题。美国全国广播公司奥运栏目在社交媒体上向美国观众介绍了北京冬残奥会吉祥物“雪容融”，认为“雪容融”象征着残疾人运动员的勇气与毅力。

阿联酋《海湾新闻报》报道说，连续两届在亚洲地区举办的冬残奥会对推动亚洲地区冰雪运动发展起到了实实在在作用，祝愿亚洲运动员在本届冬残奥会上取得好成绩。

意大利安莎社报道说，北京冬残奥会吉祥物“雪容融”是热情好客和包容的象征，这一吉祥物将世界多样文化融合成一个强大而热情的“统一体”。意大利代表团旗手贝尔塔尼奥利在参加开幕式后对媒体说：“开幕式太壮观了……真是不可思议。”

芬兰于韦斯屈莱大学体育科学学院运动规划专业名誉教授基莫·索米说，他对中国举办冬奥会、冬残奥会等大型赛事的能力充满信心。残奥运动将人们团结在一起，让人们为建设一个更美好的共同未来一起努力。（参与记者：陈威华、赵焱、孙丁、姜俏梅、苏小坡、周啸天、刘旸、李学军、倪瑞捷、刘曲、陈静）

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