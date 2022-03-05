新华社纽约3月4日电 综述：市场对俄石油出口受阻担忧刺激国际油价大幅上涨

新华社记者刘亚南

受俄乌冲突影响，市场对俄罗斯石油出口受阻担忧加剧，国际原油期货价格4日再次大幅上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨8.01美元，收于每桶115.68美元，涨幅为7.44%，为2008年9月以来的最高点。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨7.65美元，收于每桶118.11美元，涨幅为6.93%，为2013年2月以来的最高水平。

俄罗斯2月下旬对乌克兰采取特别军事行动以来，美国对俄施加制裁暂未涉及俄罗斯油气出口。

美国白宫新闻秘书普萨基4日表示，美国联邦政府正在考虑一系列制裁选项，但并不想扰乱全球能源供应或提高汽油价格。

美国能源信息局公布的数据显示，2021年美国从俄罗斯进口原油和成品油的数量为日均67万桶。

瑞银集团石油分析师乔凡尼·斯汤诺沃表示，虽然俄罗斯能源出口目前暂未受到制裁，但出口正受到影响，这是俄罗斯原油一些买家因担忧未来可能推出的制裁而作出的自主行为。由于俄罗斯原油存储能力有限，出口受阻很可能引发停产。

美国能源情报出版集团预计，俄罗斯原油和成品油出口受到影响的规模分别约为日均150万桶和100万桶。目前，俄罗斯通过油轮出口原油受到较大影响，而通过管道出口原油则暂时没有受到影响。俄乌冲突爆发前，俄罗斯原油和成品油出口规模分别为日均470万桶和280万桶。

穆迪投资者服务公司企业金融部门助理副总经理维卡斯·哈兰表示，如果俄乌冲突持续，油价未来几个季度可能在每桶100至150美元之间波动。预计国际油价在今后两至三年内将保持高位。

新航财富管理公司首席市场策略师科林·切申斯基说，如果出现更严格制裁或生产和管道受损，油价可能进一步上涨。

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