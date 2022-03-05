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中国将向圭亚那住院医师提供培训

2022年03月05日15:32 | 来源：新华网
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　　新华社加拉加斯3月4日电（记者徐烨　王瑛）乔治敦消息：中国对圭亚那住院医师培训项目签约仪式4日在圭亚那首都乔治敦举行，圭亚那卫生部长安东尼同中国驻圭亚那大使郭海燕共同出席。

　　安东尼高度评价圭中医疗卫生领域合作，感谢中方通过援圭医疗队、奖学金、医疗物资捐赠等方式支持圭卫生事业发展，期待继续就医疗卫生领域人才建设等与中方保持密切合作。

　　郭海燕表示，中圭医疗卫生领域合作源远流长，此次培训是中圭深化医疗卫生领域合作的又一次有益尝试，期待双方密切配合，确保培训取得良好成效，并以中圭建交50周年为契机推进中圭卫生健康领域合作不断深入。

　　此次培训将由中国（江苏）第17期援圭亚那医疗队实施。中方4日还向乔治敦公立医院捐赠一批医疗物资。医疗队队长段云飞说，第17期援圭医疗队抵达后5个月内成功诊治了超过1000名当地患者，希望此次医疗设备捐赠能够进一步改善圭亚那的医疗服务。

　　乔治敦公立医院院长法赛特·杰弗瑞说，中国自1993年起向圭亚那派驻医疗队，即使新冠疫情期间也不曾中断，为圭亚那医疗卫生事业发展做出了巨大贡献。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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