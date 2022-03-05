人民网华盛顿3月5日电 （记者李志伟）今年是美国前总统尼克松访华暨中美《上海公报》签署50周年。近来，国际社会与美国的分析人士回顾50年前中美“破冰之旅”，反思当前中美关系面临困难和挑战，认为美方有必要顺应时代潮流，回归理性务实的对华政策，同中方一道推动中美关系早日重回正轨。

尼克松访华期间首席翻译、美国前外交官查斯·弗里曼回顾50年前的访问说，我们搁置分歧，聚焦共同利益，这是一个非常恰当的方法，对两国都有巨大的成果。我们应该从这次访问中学到最大的经验是，美国和中国可以抛开意识形态，为了共同目标而合作。他呼吁美国首先采取行动，改变其强调竞争的对华战略，以打破当前中美关系的坚冰。他表示，美国政府强调与中国竞争，这是错误的，“我们应该强调合作，尽管我们存在分歧，但我们有许多理由进行合作”。

美国前运输部长赵小兰表示，美中关系对世界和平与繁荣具有深远影响。除了和平而富有成效地处理我们真正的分歧之外，别无选择。今天，我们可以继续尼克松促进的许多民间联系和文化遗产。如果有足够多的人在困难和不确定的情况下去努力做到这一点，我们仍可以改善世界。

美国耶鲁大学经济学者史蒂芬·罗奇表示，尼克松访华之后的几十年里，美中两国之间的文化和教育交流，以及不断深化的商业联系，为大多数美国人带来了与中国交往的机会。尼克松访华之成功之处在于把信任、尊重和共同利益摆上了台面。

美国前国务卿基辛格表示，世界的安全取决于两个最先进、技术发达的国家进行持续对话，并以合作的态度尝试和实现解决分歧。这些是我们在这个阶段面临的关键议题。

乔治·华盛顿大学政治学教授沈大伟说，50年后的今天，美中在商业、学界、科研等若干领域的合作仍在继续。在内心深处，美中两国人民彼此之间仍存在一种固有的吸引力，钟摆仍有可能再次朝更积极的方向摆动。

日本大阪大学国际公共政策研究所副教授南和志在《华盛顿邮报》刊文说，基本事实是，美国与中国的贸易仍在扩大，来自中国的留学生人数比其他国家都多，这些都表明，美国对中国的接触仍然很活跃。这提醒着我们，不仅仅是华盛顿的精英，美国公众也决定着美国与中国的关系，现在依旧能够这么做。

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