新华社华盛顿3月4日电（记者许缘 高攀）美国劳工部4日公布的数据显示，今年2月美国失业率降至3.8%，非农业部门新增就业人数67.8万，好于市场预期。

数据显示，2月美国失业率环比下降0.2个百分点，但与新冠疫情暴发前的2020年2月相比仍高出0.3个百分点；失业人数环比降至630万，也2020年2月多60万。

从主要行业来看，当月休闲和酒店业就业人数环比增加17.9万，专业和商业服务就业人数增加9.5万，零售贸易业就业人数增加3.7万，制造业就业人数增加3.6万。

数据还显示，2月份美国劳动参与率环比上升0.1个百分点至62.3%，但仍比2020年2月低1.1个百分点。

分析人士认为，随着疫情好转，更多人重返工作岗位，美国劳动力市场复苏势头保持强劲，但近期俄乌冲突等地缘政治问题和高通胀环境仍将对美国经济和劳动力市场复苏构成威胁。

美国联邦储备委员会临时主席鲍威尔日前出席国会听证会时表示，美国劳动力市场“极度紧张”，劳动力供应仍然低迷，企业难以填补职位空缺，薪资水平以多年来最快的速度上涨。他指出，俄乌冲突以及相关制裁举措对美国经济的短期影响“高度不确定”。

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