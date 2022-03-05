人民网联合国3月4日电 （记者李晓宏）当地时间3月4日，联合国安理会就乌克兰境内核设施安全问题举行紧急公开会。中国常驻联合国代表张军出席会议并在发言中阐述中方的立场主张。

张军表示，中方密切关注乌克兰局势的最新发展，对有关扎波罗热核电站的报道表示关切。根据国际原子能机构从乌克兰核监管当局获取的信息，核电站主要设备没有发现损坏，辐射水平没有变化。我们也注意到俄方就有关问题提供的情况和所作澄清。中方高度重视核安全和核安保问题，希望相关当事方谨慎行事，在国际原子能机构秘书处专业技术帮助下，共同确保乌克兰境内有关核设施的安全。

张军指出，乌克兰危机还在复杂演变。当前最重要的，还是要缓和紧张局势，避免更多平民伤亡，并加大外交努力，尽快回到政治解决的轨道上来。俄乌双方已经举行两轮直接对话谈判，并就建立人道走廊达成初步共识。中方对此表示欢迎，希望这有助于更好保护平民，有助于包括中国公民在内外国侨民的安全撤离。我们鼓励俄乌双方坚持政治解决的大方向，通过谈判达成照顾双方合理关切、有利于欧洲长治久安的方案。

张军强调，中方欢迎一切有利于推动政治解决的外交努力，已经并将继续为此发挥建设性作用。国际社会要保持冷静和理性，本着负责任和公正客观态度，为当事方直接谈判创造良好氛围和条件。任何行动都必须有利于推动局势降温和外交解决，而不是激化矛盾、火上浇油，导致事态进一步扩大。

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