人民网华盛顿3月4日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚日前在美亚学会与金沙集团联合举办的“美中对话系列：能源创新、可持续发展和环境”主题论坛开幕式上发表视频主旨演讲。

秦刚表示，当前的中美关系面临很多挑战，这不符合两国和两国人民的根本利益，而创造改善中美关系的机遇是两国人民共同的期待。中美合作应对气候变化就是一股正能量，也树立了克服挑战、创造机遇的良好典范。

秦刚指出，中美在气候变化问题上共识大于分歧，双方都深刻认识到，要战胜气候变化带来的严峻挑战，必须开展合作，共同引领全球具有雄心的行动。正是基于这样的理性认识，双方于去年4月签署《中美应对气候危机联合声明》，11月发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，共同提出应对气候变化的相关行动与合作任务。

秦刚表示，世界各国人民都在期待中美共同引领全球应对气候变化的努力。两国将全力完成《巴黎协定》确定的低于2摄氏度以内、争取1.5摄氏度的温升控制目标；与各方一道在减缓、适应、支持方面取得平衡、有力度、包容性的成果，体现共同但有区别的责任原则；在清洁电力和煤炭、甲烷、停止非法毁林等领域开展具体的行动与合作；建成关于21世纪20年代强化气候行动的工作组，开展技术和政策交流，促进地方政府、企业、智库和学术界的参与。

秦刚强调，中美应该展现大格局、扛起大担当、贡献大智慧，顺应世界潮流和世界人民的意愿，把共同应对气候变化作为中美合作的标杆，不断加强在各个领域的合作，更好造福两国人民和世界人民。

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