新华社德黑兰3月4日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬4日表示，伊朗核问题全面协议相关方谈判能否最终达成协议，取决于西方国家是否接受伊朗设定的红线，包括确保伊朗获得经济收益。

据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬当天和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时说，伊朗准备好尽快敲定协议。西方国家的催促不会让伊朗放弃其设定的红线。一旦西方国家接受伊朗设定的红线，他愿意立即前往谈判举行地奥地利首都维也纳。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德3日在社交媒体上说，在所有悬而未决的问题得到解决之前，没有人可以说协议已经达成，还需要额外的努力。现在谈判各方都“专注于最后的关键步骤”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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