新华社北京3月4日电 热点问答：乌克兰扎波罗热核电站起火三问

新华社记者王雅楠

乌克兰通讯社4日报道说，乌克兰扎波罗热核电站当天因乌俄交战起火。这一事件引起各方高度关注。扎波罗热核电站目前状况如何？其重要性如何？各方做何反应？

核电站状况如何

据乌通社报道，扎波罗热核电站4日因乌俄交战起火。核电站所在的扎波罗热州埃涅尔戈达尔市市长德米特里·奥尔洛夫当天在社交媒体上表示，乌军在当地同俄军发生激烈战斗。

乌克兰国家核能监管局4日在社交媒体上发布消息说，核电站1号机组反应堆舱有损坏，但不影响机组安全。核电站重要的系统和设备都处于正常工作状态。到目前为止，没有记录到辐射状态变化。国际原子能机构当天表示，据乌方通报，核电站核心设备没有受到影响。火灾造成2人受伤。

乌国家核能监管局4日还表示，扎波罗热核电站已被俄罗斯军队完全控制。俄国防部当天说，该核电站已被俄军控制，核电站设施及邻近区域由俄军看守。

核电站重要性如何

核电是乌克兰的重要能源。据报道，乌克兰有4座核电站，共有15座核反应堆，提供乌克兰所需电力的大约50%。

扎波罗热核电站是乌克兰最大核电站，也是欧洲最大核电站之一，其发电量占乌克兰发电总量的25%。乌外长库列巴4日凌晨在社交媒体上发文称，如果该核电站因遭遇攻击发生爆炸，其危害将是切尔诺贝利事故的10倍。

切尔诺贝利核电站位于乌克兰首都基辅以北100余公里处。1986年4月26日，该核电站4号机组反应堆发生爆炸，造成迄今世界上最严重的核泄漏事故。乌总统办公室顾问波多利亚克2月24日在社交媒体上发文说，经过激烈战斗，乌军失去对切尔诺贝利核设施的控制，该核设施已被俄军占领。

各方做何反应

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西4日对扎波罗热核电站起火事件表示“深切关注”。格罗西说，他正与乌俄双方商议，希望近期前往乌克兰磋商如何保障乌境内核设施的安全。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫4日表示，当天凌晨，乌方民族主义分子试图在扎波罗热核电站附近发起挑衅，俄方巡逻人员开火反击。乌方试图指责俄方制造放射性污染源，因此作出挑衅行为。

起火事件发生后，乌克兰总统泽连斯基要求对俄罗斯实施新制裁，并在乌克兰设立禁飞区。

美国总统拜登、英国首相约翰逊已分别与泽连斯基通电话，就扎波罗热核电站当地最新情况进行沟通。两国领导人敦促俄方尽快在该核电站所在区域停止军事活动。

德国政府副发言人比希纳4日说，泽连斯基已致电德国总理朔尔茨，双方就扎波罗热核电站目前局势进行了沟通。（参与记者：李东旭、李铭、刘昕宇、李奥）

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