新华社华盛顿3月4日电（记者孙丁）美国联邦最高法院4日宣布一项裁决，恢复对波士顿马拉松爆炸案罪犯焦哈尔·察尔纳耶夫的死刑判决。

该裁决得到全部6名保守派大法官支持，3名自由派大法官反对。大法官克拉伦斯·托马斯在多数意见中写道，焦哈尔·察尔纳耶夫犯下十分恶劣的罪行，在美国宪法第六修正案保证下，他在公正的陪审团前得到公平审判。

2013年4月15日，焦哈尔·察尔纳耶夫同哥哥塔梅尔兰·察尔纳耶夫引爆放置在波士顿马拉松比赛终点线附近的爆炸装置，造成3人死亡、260多人受伤。塔梅尔兰·察尔纳耶夫在逃亡途中与执法人员交火身亡。焦哈尔·察尔纳耶夫被捕后被判处死刑。

2020年，美国一联邦上诉法院推翻对焦哈尔·察尔纳耶夫的死刑判决，将案件发回重新量刑，理由是陪审员没有得到充分筛查。美国司法部去年向联邦最高法院提出请求，要求恢复对焦哈尔·察尔纳耶夫的死刑判决。

据美国媒体报道，焦哈尔·察尔纳耶夫目前正在科罗拉多州一联邦监狱服刑。

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