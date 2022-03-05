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俄乌第三轮谈判将于5日或6日举行 北约重申不会在乌克兰设禁飞区

2022年03月05日07:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月5日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统办公室顾问波多利亚克4日说，乌克兰和俄罗斯代表团之间的第三轮谈判将于5日或6日举行。北约秘书长斯托尔滕贝格4日表示，北约不会直接参与俄罗斯与乌克兰之间的冲突，因此也不会应乌克兰要求在其上空设立禁飞区。

　　——乌克兰总统办公室顾问波多利亚克4日说，乌克兰和俄罗斯代表团之间的第三轮谈判将于5日或6日举行。乌克兰国家通讯社当天援引波多利亚克的话报道说，双方一直保持着直接的接触。

　　——北约秘书长斯托尔滕贝格4日在北约外长会议后表示，北约不会直接参与俄乌冲突，因此也不会应乌克兰要求在其上空设立禁飞区。斯托尔滕贝格说，北约当前的首要任务是保卫北约成员国的安全。他呼吁通过外交途径解决冲突。

　　——俄罗斯总统普京与德国总理朔尔茨4日就乌克兰局势通电话。克里姆林宫网站当天发布消息说，普京在通话中阐述了俄开展特别军事行动的原则性态度，表示俄军正尽一切可能保护平民生命。普京说，俄愿与乌方以及所有期待乌克兰和平的各方进行对话，希望在计划举行的第三轮俄乌谈判中，乌克兰代表能够采取合理和建设性的立场。据德国联邦政府网站消息，在约1小时的通话中，朔尔茨就乌克兰局势表达深切担忧，呼吁立即停火并允许人道主义援助进入冲突区域。

　　——联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克4日说，古特雷斯当天与俄国防部长绍伊古就乌克兰局势通话，双方讨论了确保平民安全撤离的联络机制以及确保人道援助畅通的协调机制。据俄国防部网站消息，绍伊古强调，俄军未对平民造成威胁，也不会向民用设施开火，完全符合国际人道法要求。此外，俄方在俄武装部队控制的地区建立了平民撤离通道。（参与记者：李铭、李东旭、耿鹏宇、尚绪谦、李超、顾梓峄、李骥志、付一鸣）

(责编：牛镛、杨光宇)

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