本报记者 杨 迅

“中国经济韧性强、潜力足，为世界经济稳定复苏注入了信心和动力。”格兰富集团相关负责人张小岩日前在接受本报记者采访时表示。

格兰富集团总部位于丹麦，是全球领先的水泵制造商之一。1995年，格兰富落户苏州工业园。如今，中国已经成为格兰富全球第一大市场。“水立方”、鸟巢、国家大剧院、“中国尊”、北京大兴国际机场、上海迪士尼乐园等众多标志性项目都有格兰富的参与。

张小岩表示，中国注重可持续发展，提出了构建人与自然生命共同体的倡议，这为格兰富集团的发展带来机遇。在第四届中国国际进口博览会上，格兰富就展出了灵适（TM）预制化智能泵组，通过优化泵组机械结构设计和控制系统，为商业建筑空调系统和区域供热系统提供更好的方案，助力中国建筑行业朝着低碳环保方向迈进。

张小岩介绍，进入中国市场以来，格兰富感受到中国日益开放。更加透明、可预期的投资环境，意味着外商拥有更多的投资机会。“对知识产权的保护，折射出中国投资环境不断改善。”张小岩说，他们已向中国有关机构提交逾400件专利申请，其中超过八成是发明专利，获得中国发明专利授权的数量超过了260件，发明专利授权率远高于行业平均水平。

2021年12月，格兰富集团宣布在江苏常熟投资建设一家全新工厂。该项目生产线将按照绿色低碳要求设计，并全部采用高标准建设，实现最大程度的能源回收利用。“中国的绿色产业前景广阔。新工厂不仅将为中国市场供应产品，也会出口并满足世界其他国家的市场需求。”张小岩说。

《 人民日报 》（ 2022年03月05日 05 版）

(责编：牛镛、杨光宇)