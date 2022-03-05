中国疫情防控成效显著，不仅使中国产业链供应链保持了强大韧性，也用实际行动维护全球产业链供应链稳定畅通

3月4日，全国政协十三届五次会议在北京开幕，中国正式进入“两会时间”。在新冠肺炎疫情大流行对全球物资流动造成负面影响、全球产业链供应链持续紧张之际，国际舆论高度关注中国将如何在做好疫情防控的同时，为稳定全球产业链供应链作出贡献，助力世界经济复苏发展。

一段时间以来，受疫情等诸多因素影响，全球产业链供应链出现紊乱，对各国企业和消费者都造成影响。中国始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，全面加强疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”和“动态清零”，不仅有效防控疫情，也把疫情对经济生产的影响降到最低，保证了产业链供应链的稳定。2021年，中国规模以上工业增加值比上年增长9.6%，两年平均增长6.1%，全年制造业增加值占国内生产总值比重达到27.4%；中国外贸量稳质升，进出口总值6.05万亿美元，首次突破6万亿美元，外贸增量达1.4万亿美元，创下历史新高……中国的疫情防控成效显著，不仅使中国产业链供应链保持了强大韧性，也为稳定全球产业链供应链作出重要贡献。

中国的疫情防控举措精准有效。无论是从疫情统计数据看，还是从经济发展的数据看，中国都是世界上防疫工作做得最成功的国家之一。正如全国政协十三届五次会议新闻发言人所指出的：“正是由于中国采取了正确的防疫政策，我们率先恢复了经济增长，保障了全球产业链和供应链基本稳定。”美国《彭博商业周刊》网站日前也发表评论指出，中国坚持“动态清零”确保了众多商品继续流向世界其他地方，否则可能致使全球供应链陷入停顿。有关专家也指出，中国供应链经受住了疫情考验，为提振世界经济的复苏信心起到关键作用。

在全球产业链供应链中，中国发挥着“压舱石”作用。中国是世界第二大经济体、世界第一制造业大国，拥有全球最完整且规模最大的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力。一方面，中国产业链供应链与全球生产网络高度融合。根据联合国贸易和发展会议发布的《全球贸易最新情况》报告，2021年，全球贸易总额达到创纪录的28.5万亿美元。中国进出口总值在世界贸易总量中的占比超过20%。另一方面，中国深度参与经济全球化，并形成巨大的经济规模效应、产业集群优势和物流网络体系，在几乎各类产业链中都扮演着重要角色。今天的中国，是全球生产网络的重要枢纽。

在维护全球产业链供应链稳定上，中国将继续发挥重要作用。无论是防疫物资、生活物资，还是办公物资、数字产品，中国已经成为全球最重要的生产基地之一。中国积极采取一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施，大大激发市场主体活力，为外贸稳增长提供了强有力支撑。中国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，持续加大科技创新投入，在关键零部件本土化、技术创新产业化、产业协同数字化上进行积极探索，愈发成为保障全球产业链供应链稳定运转的重要力量。

事实证明，中国统筹好疫情防控和经济社会发展，不仅路子是对的，效果是好的，而且用实际行动维护了全球产业链供应链稳定畅通，为世界经济复苏注入宝贵信心与坚实力量。

《 人民日报 》（ 2022年03月05日 05 版）

(责编：牛镛、杨光宇)