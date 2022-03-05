新华社北京3月4日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫4日说，俄武装力量已控制乌克兰南部扎波罗热核电站及其周边地区。扎波罗热核电站4日因乌俄交战起火。国际原子能机构表示，目前火已被扑灭，核电站反应堆正常运行，未发生辐射泄漏。美国媒体3日报道，美国已与俄罗斯开设军事联络热线，以防止双方在当前乌克兰局势下作出误判。

——乌通社4日报道，乌克兰南部扎波罗热核电站当天因乌俄交战起火。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫说，俄武装力量已控制扎波罗热核电站及其周边地区。4日凌晨，乌方民族主义分子试图对核电站发起挑衅，俄方巡逻人员开火反击。

——乌克兰国家核能监管局4日在社交媒体上发布消息说，扎波罗热核电站1号机组反应堆舱有损坏，但不影响机组安全。核电站重要的系统和设备都处于正常工作状态。到目前为止，没有记录到辐射状态变化。国际原子能机构同日表示，据乌克兰监管部门通报，当日早间炮弹击中核电站一座训练楼引发火灾，目前火已被扑灭，核电站反应堆正常运行，未发生辐射泄漏。

——美国媒体3日报道，美国防部一名高级官员当天透露，美国已与俄罗斯开设军事联络热线，以防止双方在当前乌克兰局势下作出误判。

——俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科4日通电话。克里姆林宫网站发表声明说，双方讨论了俄罗斯就保护顿巴斯地区平民所采取的特别军事行动进程。普京强调，行动正在按照计划进行，俄方正在并将会完成全部任务。白方表示支持俄方行动。

——美国白宫3日宣布，为应对俄罗斯在乌克兰境内采取的军事行动，美国将对19名俄寡头及其亲友实施签证限制措施，并对7家被认定“散布虚假信息”的俄实体进行制裁。

——德国总理朔尔茨3日接受德国电视二台采访时表示，现在不是考虑乌克兰加入欧盟事宜的时候，当务之急是防止当前冲突继续升级。（参与记者：李东旭、李铭、李奥、王晨笛、邓仙来、聂晓阳、尚绪谦、顾梓峄、刘昕宇）

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