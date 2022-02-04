【环球时报-环球网报道记者 赵觉珵 白云怡 尹野平】北京2022冬奥会将于4日晚正式开幕，根据中国外交部发布的消息，将有至少32名国际政要齐聚北京出席开幕式。多国人士近日在接受《环球时报》记者采访时表示，北京冬奥不仅是一次世界体育盛会，也是各国与中国加深体育、旅游等方面合作，深化双边关系的良好契机。

俄罗斯总统普京是此次出席开幕式的外国国家元首之一，他曾于2008年参加北京夏季奥运会开幕式，也是全球首脑中第一个明确表态会出席北京冬奥开幕式的。作为一位知名的“运动健将”，普京日前在接受中央广播电视总台书面专访时表示，俄罗斯与中国在体育运动领域的联系，具有广泛和全面的特点，在双边人文合作中占有重要地位。2021年12月，中俄两国领导人还共同宣布2022-2023年为“俄中体育交流年”，包括在大众和青少年体育、教育、体育科学和培养人才领域开展大约500场不同的活动。

在日前举行的俄罗斯驻华大使馆年度记者会上，俄罗斯驻华大使杰尼索夫形容，2022年的北京冬奥会对俄罗斯来意味着“双喜临门”：一方面，俄罗斯将派遣阵容庞大的体育代表团；另一方面，俄罗斯总统普京将率领代表团访问北京并与中国领导人举行会晤，这将是非常重要的政治议程。

对于不少国家而言，北京冬奥会是一次挖掘两国冬季运动合作潜力的机会。阿根廷总统费尔南德斯也将出席4日晚的开幕式，该国驻华大使牛望道日前在接受《环球时报》记者专访时表示，阿根廷是为数不多有气候条件开展冬季运动和参加冬奥会的南美国家，该国南部有许多滑雪场，不仅能供阿根廷本国使用，其他拉美国家也在这些地方开展冬季旅游和冬季体育项目。

牛望道说，未来，阿根廷和中国将共同建设更多滑雪道等冬季运动基础设施，这不仅将推动冬季运动的发展，还旨在促进冬季旅游。此外，在费尔南德斯总统此次访华期间，阿根廷和中国还将共同宣布成立一个足球学校，阿根廷教练和技术人员将为中国足球运动员提供培训，并开展密集的体育交流活动，“体育合作将成为未来阿中合作的主要内容。”

蒙古国是与中国边境线最长的友好邻邦，该国总理奥云额尔登也将出席开幕式。蒙古国驻华大使图布辛·巴德尔勒对《环球时报》记者表示，蒙中两国在冬季运动领域合作潜力巨大。蒙古国有天然的体育基地，他希望两个国家的运动员能通过联合训练来共同增强竞技水平。

据巴德尔勒介绍，蒙古国的冬季持续时间较长，自古以来，该国人民就习惯于在冬季进行打猎、滑雪和滑冰。近年来，蒙古国开设了多家现代化滑雪场，年轻人对单板滑雪、高山滑雪、冰壶、曲棍球和花样滑冰等冬季运动产生了浓厚兴趣。

奥地利驻华大使利肯此前在接受《环球时报》记者专访时提到，冬奥会对奥地利而言非常重要，冬季运动在奥地利十分流行，他很高兴看到中国运动员选择奥地利进行训练。与此同时，奥地利公司也在帮助中国公司在本国开发滑雪场和冬季旅游景点。“冬季运动和冬奥会是奥中深化合作、发展商业合作的绝佳机会”，利肯说，他很高兴看到中国成功实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，也注意到越来越多的中国民众对冬季运动感兴趣并对冬季旅游和运动设施产生更多的需求。

多国外媒此前均曾报道称，距离北京冬奥会开幕越来越近，中国滑雪市场越来越受到关注。分析人士认为，随着人们接触滑雪的机会增多，这一市场所覆盖的客户群体将扩展至更大范围。不少国际体育用品公司看好其中商机，纷纷赴中国拓展业务。

2021中国国际服务贸易交易会上发布的《中国冰雪产业发展研究报告》显示，中国冰雪产业从2015年的2700亿元迅速增至2019年的4200多亿元。到2025年，预计中国冰雪产业的规模将超过1万亿元，在整个体育产业中占比接近1/5。

国际滑雪联合会前秘书长莎拉·刘易斯曾表示，让3亿中国人参与冰雪运动，这样的规划将对全球冰雪市场产生巨大的影响。所有的冰雪运动分析家都预计，中国很快将成为全球最大的冬季运动市场。

“中国参与冰雪运动的人数之多令人印象深刻。对于奥地利这样的冬季运动大国来说，这为吸引中国冬季运动爱好者和展示冬季运动的积极影响创造了巨大机会。”奥地利国家旅游局亚洲区负责人伊曼纽尔·雷纳-特里克向《环球时报》记者表示，疫情爆发前的2019年，奥地利共接待约100万名中国游客，其中冬季游客约占30%。大多数中国冬季游客访问了首都维也纳以及阿尔卑斯山城市萨尔茨堡和曾举办两届冬奥会的因斯布鲁克。

据伊曼纽尔介绍，中国和奥地利在很多领域已经建立了非常密切的合作关系：中国的大部分冬季度假胜地都配备有奥地利制造的缆车，奥地利专家为中国滑雪场的开发提供建议，有奥地利人在中国高山滑雪国家队执教……“我们在这一领域的合作可以很轻松地继续扩展。奥地利在冬季运动和冬季产业方面有着悠久传统和丰富经验，我们很高兴继续与中国开展合作”，伊曼纽尔说，北京冬奥会和中国冬季运动市场的快速发展对全球冬季相关领域起到了推动作用，无论是在经济层面还是文化层面。

(责编：赵欣悦、白宇)