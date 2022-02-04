新华社北京2月4日电 综合新华社驻外记者报道：值此中国新春佳节之际，一些外国政要纷纷送上节日祝福，祝愿中国人民幸福安康、国家繁荣昌盛。

联合国秘书长古特雷斯在接受新华社记者书面采访时向全中国人民致以最诚挚的祝福，同时呼吁国际社会弘扬虎所象征的“力量强大、生气勃勃、勇气十足、坚韧不拔、果敢无畏”的精神，携手相助，共同应对新冠疫情和气候危机等前所未有的挑战。

阿根廷总统费尔南德斯在接受新华社记者专访时，用中文说“新年快乐”，向中国人民表达祝福。“我在这里送上最好的新年祝福，希望这一年会更好，希望新冠疫情早日过去。再次向中国人民致以诚挚的问候。”

厄瓜多尔总统拉索在接受新华社记者专访时，用中文“新年快乐”“恭喜发财”向中国人民表达祝愿。他说：“在虎年春节这个特殊时刻，我向中国人民致以节日问候。祝愿中国人民在虎年健康、幸福，祝愿中国和平、繁荣。”

委内瑞拉总统马杜罗代表全体委内瑞拉人民祝中国人民虎年新春快乐，希望在虎年继续深化委中全面战略伙伴关系，造福两国人民。委方愿与中方一道积极推动“一带一路”建设，落实全球发展倡议，推动构建人类命运共同体。马杜罗说，相信在习近平主席领导下，中国人民在虎年一定会取得新的伟大成就。

玻利维亚总统阿尔塞在社交媒体发文说，值此中国农历新年之际，谨向中国领导人和中国人民致以诚挚的节日问候，祝愿虎年为伟大的中国带来繁荣，中国人民共享安康。

玻利维亚共产党第一书记门多萨通过视频向中国人民拜年。他说，中国人民有着艰苦奋斗的光荣传统，取得了举世瞩目的伟大成就，必将在新时代继续走出一条繁荣团结之路。衷心祝愿所有中国朋友梦想成真、事业有成。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在接受中国媒体联合视频采访时，向中国人民致以新春祝福，衷心祝愿中国人民生活蒸蒸日上，经济社会发展取得新的伟大成就。“我相信，在新的一年，中国领导人高瞻远瞩的内外政策将为这个国家带来新的成就和胜利！”

瑞士联邦主席卡西斯向中国人民致以春节祝福。他表示，瑞方高度重视开展对华交流与合作，愿进一步加强瑞中各层级对话沟通和各领域务实合作，深挖合作潜能，推动两国关系不断向前发展。他预祝北京冬奥会取得成功。

法国国民议会议长费朗向在法华侨华人和全体中国人民致以虎年新春祝福。他表示，虎是勇气和稳健的象征，也是法中两国独立自主、敢为人先、求同存异的完美诠释。法方愿同中方继续发扬优良传统，深化交流合作，携手应对气候变化等全球性挑战，造福两国和世界人民。

纳米比亚总统根哥布通过社交媒体向中国朋友送上新春祝福。他说：“祝我们的中国朋友农历新年快乐。”（参与记者：张继业、王钟毅、吴昊、王建刚、倪瑞捷、徐烨、王瑛、郝云甫、陈诚、徐永春、聂晓阳）

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