新华社北京2月4日电 综合新华社驻外记者报道：在壬寅虎年到来之际，中国驻外使领馆以多种形式同驻在国各界人士、华侨华人、中资机构代表等共度佳节，畅叙友情，并期待海外同胞虎年继续为推动中外友好关系发展贡献力量。

中国驻埃及大使馆举办2022年“云上”春节招待会，现场气氛热烈喜庆，洋溢着欢乐祥和的浓郁年味。中国驻埃及大使廖力强在致辞中向旅埃华侨华人致以新春问候，期待在埃同胞继续发挥联通中外的桥梁和纽带作用，与当地民众以心交心，为推动中埃关系深入发展贡献智慧和力量。

中国驻比利时大使曹忠明在出席大使馆举办的线上春节联欢会时表示，希望广大侨胞紧紧把握祖国发展的机遇，为中比关系发展作出更多贡献。在线参加联欢会的广大华侨华人纷纷表示，将继续关心和支持祖（籍）国发展，为促进中比友好多作贡献。

中国驻墨西哥大使馆举办线上春节招待会，播放了中央民族乐团录制的“欢乐春节”云端音乐会视频。中国驻墨西哥大使祝青桥在致辞中表示，新的一年，中国驻墨大使馆将以龙腾虎跃的精神，推动两国各领域持续深化合作。

中国驻委内瑞拉大使馆举办视频座谈会，中国驻委内瑞拉大使李宝荣充分肯定广大旅委同胞和在委中资机构人员一年来为增进中委传统友谊和促进互利合作所作贡献，希望旅委侨团和中资机构继续坚持不懈做好疫情防控，抓住机遇复工复产，拓展业务，再创佳绩，助力两国友好交流合作行稳致远。

中国驻波兰大使孙霖江在大使馆举办的线上春节招待会上表示，2021年，中波关系继续保持稳定发展的良好势头，双方务实合作不断深化。波兰总统杜达将出席北京冬奥会开幕式，充分体现出两国“一起向未来”的友好情谊。

中国驻突尼斯大使张建国在线上春节招待会上致辞说，中突友好事业收获累累硕果，离不开全体在突同胞的担当奋斗，勇毅坚守。他对大家表示衷心感谢并致以虎年新春祝福。

中国驻阿尔巴尼亚大使馆和地拉那市政府共同举办新春招待会，大使周鼎在致辞时说，今年的新春佳节恰逢北京冬奥会，期待中阿两国和世界各国运动健儿的精彩表现，并使“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神发扬光大。

中国驻古巴大使马辉前往在古中国企业现场调研，慰问一线作业人员，向他们致以新春美好祝福。马辉表示，在古中国企业是名副其实的中古关系参与者、建设者、推动者，希望各企业增强信心，继续提升合作质量和水平，实现中古共同发展。

中国驻尼加拉瓜大使馆参赞于波在新春招待会上致辞说，中尼复交一个多月以来，在双方共同努力下，双边关系取得快速发展。中尼复交完全符合双方根本和长远利益，得到两国人民的拥护和支持，开启了两国在相互尊重、平等互利基础上开展各领域友好合作的崭新篇章。

中国驻法兰克福总领馆以线上方式举行春节招待会，总领事孙从彬在视频致辞中说，今年中德将庆祝建交50周年，中国驻法兰克福总领馆将进一步与德国各界深化交流合作，增进双方人民交流，促进中德关系进一步向前发展。

中国驻孟买和加尔各答总领馆分别举行线上联欢会和春节招待会。中国驻孟买总领事唐国才表示，希望中印进一步加深了解与互信，共谋发展和民族复兴。中国驻加尔各答总领事查立友表示，中印双方优势互补，合作潜力巨大。参加活动的华侨华人和中资企业代表祝愿祖（籍）国昌盛，国泰民安，表示将在各自岗位上努力为中印友好添砖加瓦。

中国驻巴巴多斯大使馆举行中国春节系列文化线上活动，中国武术、杂技、舞蹈表演和巴巴多斯极具加勒比风情的表演精彩纷呈。（参与记者：沈忠浩、胡小兵、吴昊、朱雨博、张亚东、张章、吴丹妮、潘革平、徐烨、王瑛、林朝晖、章亚东、黄灵）

(责编：赵欣悦、白宇)