新华社北京2月3日电 综合新华社驻外记者报道：在农历虎年春节到来之际，“欢乐春节”活动在多国举行，海外侨胞与当地民众共庆中国传统佳节。

“欢乐春节”活动2月1日在爱沙尼亚首都塔林市政厅广场举行，活动内容除舞龙、击鼓和生肖虎泥塑展外，现场还播放了精彩纷呈的京剧、武术和音乐表演等线上节目。中国驻爱沙尼亚大使馆为活动参加者准备的北京冬奥会、冬残奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”等礼物受到欢迎。

马耳他中国文化中心日前在线举办“虎虎生风——中国十二生肖文创展”，正式拉开了“欢乐春节”活动序幕。展览由“虎年图文展”“冬季文化旅游展”“虎年文创产品展”三大展演板块组成，以年度生肖动物、中国文化艺术和特色旅游为主题，巧妙结合生肖动物与冬季文化旅游，将虎文化转化为流行时尚符号。

瑞典斯德哥尔摩中国文化中心日前开启2022年“欢乐春节”线上活动，瑞典民众可在文化中心官网及多个“云端”社交平台欣赏到中瑞两国艺术家呈现的综艺晚会、音乐会、芭蕾舞剧、展览、动画展播、美食、非遗制作等精彩节目。

新西兰惠灵顿中国文化中心日前携手中外文化交流中心、四川省文化和旅游厅及新西兰合作机构等，推出新西兰2022年“欢乐春节”活动，以线上形式为主，涵盖“我的年夜饭”、中国二十四节气、新春音乐会、天府美食之旅、“健康过大年”、新西兰华人网络春晚等丰富内容。

1月28日，由中国驻印度大使馆主办的2022年“欢乐春节”线上演出“梦回大唐——河南行”通过社交平台上线展播。演出选取“大唐行者”等中印两国交流史上具有代表性的文化元素，通过优美的舞姿营造出令人陶醉的梦幻意境，生动诠释了中印两国人民交流的精彩故事。

由希腊雅典中国文化中心主办的2022年“欢乐春节”线上活动日前拉开序幕，内容包括有关“经典文化”“美丽冰雪”“乐享生活”方面的线上展览、短视频、交互体验等大型融媒体系列活动，由北京市文化和旅游局制作的冰雪迎春活动，以及涵盖音乐、舞蹈、杂技等节目的“欢乐春节·浦江艺汇”中国上海国际艺术节。

中国驻澳大利亚大使馆日前在官网并通过社交平台，开启2022年“欢乐春节”线上活动。本次活动将持续至2月15日，围绕“春节”和“冰雪”主题，突出展示中国年俗、冰雪运动以及中华传统文化，以短视频和图片展的方式，为人们带来春的气息。

从1月25日到2月5日，中国驻纽约总领馆通过总领馆微信公众号推出“欢乐春节·过年看大戏”线上戏曲展演，选取一批彰显东方审美意趣、传递中国价值观、具有鲜明艺术特色、融合当代科技手段的折子戏及跨界艺术作品，涵盖京剧、越剧、黄梅戏、川剧、粤剧及昆曲等剧种。

由中国驻西班牙大使馆、马德里市政府等主办的2022年“欢乐春节”活动日前拉开帷幕。活动以线上为主，已连续举办6年、深得西班牙民众喜爱的“中华美食节”以及中国庙会也同期在线上举行。马德里市政府也延续过去几年来的传统，邀请艺术家设计融合中西特色的虎年吉祥物，制作中国新春活动海报。

作为比利时“欢乐春节”系列活动之一，“我心中的虎年春节”比利时儿童手写手绘明信片活动1月30日在布鲁塞尔中国文化中心举行。比利时根特市龙龙汉语班的学生们在老师的指导下，用画笔绘出自己心中的虎年明信片，学写福字，了解十二生肖等中国春节传统文化习俗和有趣故事。（参与记者：郭春菊、陈文仙、和苗、卢怀谦、郭磊、赵旭、于帅帅、岳东兴、白旭、刘亚南、谢宇智、潘革平）

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