新华社北京2月3日电 特稿：同赴冰雪之约 书写崭新篇章——北京2022年冬奥会的世界期待

新华社记者孙一

在匈牙利，一辆绘满当地儿童描画北京冬奥会愿景的电车，穿梭于首都布达佩斯市中心多个著名景点，向当地民众发出北京冬奥“一起向未来”的邀约；

在俄罗斯，退休军医弗拉基米尔·沃罗比约夫专门为北京冬奥会创作歌曲，“洁白的雪覆盖着广袤大地，北京期待奥运健儿踏上征途……”

在埃及，中、英、阿三种语言的“北京冬奥会”“北京2022”以及北京冬奥会会徽等文字和图案投映在高187米的开罗塔上。

2月4日，第二十四届冬季奥林匹克运动会将在北京开幕。历经6年多筹办，中国以开放自信的态度向全世界发出热情邀请。

多国及国际组织政要、民众期待，象征着光明、团结、友谊、和平、正义的奥林匹克火种再次在北京点燃，属于中国、也属于奥林匹克的冰雪故事将谱写崭新篇章。

如期安全举办赢得世界信任

新冠肺炎疫情目前仍在全球肆虐，北京冬奥会面临的挑战显而易见。北京通过出台一系列精准防疫举措，提供周到的志愿服务和专业的医疗保障，如期举办冬奥会，赢得世界的信任与支持。

俄罗斯总统普京说，中国同俄罗斯一样，在组织大型国际活动方面拥有丰富经验，相信无论在赛事举办过程中，还是在参赛者停留期间，或是在运动员和观众的健康安全方面，中方都会给予一切必要保障。

尼日利亚总统布哈里发表声明说，中国是尼日利亚的好朋友、好兄弟，尼政府和人民坚定支持中国办好本届冬奥会。北京是世界首个举办夏季奥运会和冬季奥运会的“双奥之城”，相信北京冬奥会将是一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

非洲国家奥委会联合会主席穆斯塔法·贝拉夫说，凭借丰富的经验和人才储备，北京冬奥会将再次让全世界为之赞叹。

乌克兰青年和体育部副部长契斯诺科夫表示，中方积极推进筹备工作，全力保障北京冬奥会如期顺利举办，相信北京冬奥会必将取得圆满成功，再创辉煌。

践行奥运精神促进文明交流

北京冬奥会吸引约90个国家和地区近3000名运动员参加，一些国家将首次派团出席冬奥会，各国以实际行动践行奥林匹克精神，携手“一起向未来”。

“奥运会和残奥会向世界传达了一个重要信息——那是一种和平的信息，同时也是所有文化、所有文明和所有种族之间相互尊重的信息。”将出席北京冬奥会开幕式的联合国秘书长古特雷斯这样表达自己对冬奥会的期待。

阿根廷总统费尔南德斯说，作为一项体育赛事，北京冬奥会对于世界的重要性不言而喻，有助于冬季运动项目的发展。少数国家企图将北京冬奥会政治化，夹带“政治私货”，这是毫无意义之举，因为冬奥会属于来自世界各地的运动员。阿根廷将派出6名运动员参加北京冬奥会4个项目的比赛，他希望阿根廷运动员尽情享受比赛的快乐。

肯尼亚国家奥委会主席保罗·特加特向北京冬奥组委会致亲笔贺信，表达对北京冬奥会成功举办的信心，并希望以北京冬奥会为契机，推动肯中体育交流与合作进一步发展，期待双方携手弘扬奥林匹克精神，为促进各国团结与合作而努力。

中非共和国总统图瓦德拉对北京冬奥会表达最坚定的支持，他说，奥运会是全人类的体育盛会，应避免被政治化。只有坚持“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神，才能让世界更团结。

三亿人书写冰雪运动新篇章

据国家统计局发布数据显示，自2015年北京成功申办冬奥会以来，3.46亿人参与了冰雪运动，筹办时提出的“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，已经从愿景变为现实。这项目标的实现，是中国为奥林匹克运动奉上的一份珍贵礼物。北京冬奥会、冬残奥会成为推动中国冰雪运动跨越式发展的契机，冰雪运动“飞入寻常百姓家”。

国际奥委会主席巴赫表示，中国实现了超过3亿人参与冰雪运动目标，这是前所未见的伟大成就，是本届冬奥会为中国人民和国际奥林匹克运动作出的重大贡献，也将从此开启全球冰雪运动的新时代。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗说，中国为推动包括冬季运动在内的全民健身和体育事业的发展投入巨大资源，付出诸多努力，体育健儿在历届奥运会赛场上取得了骄人成绩。巴方愿同中方加强两国体育领域的合作，推动冰雪运动长远发展。（参与记者：郭骏、吴天雨、李东旭、罗毓、刘阳、王丽丽、张玉亮、华迪、蒋超、邹淑华、陈浩、吴丹妮、段敏夫）

(责编：胡永秋、杨光宇)