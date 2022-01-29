人民网伦敦1月28日电 （武一丹、许晨）中国驻英国大使馆27日举办2022中英教育界线上新春招待会。郑泽光大使发表讲话，英国文化教育委员会总干事斯科特·麦克唐纳，英国大学校长协会国际委员会主席、利物浦大学校长杰尼特·比尔，英国教育部国际教育战略与合作负责人艾瑞卡·波克分别致辞。88所英国高校和教育机构百余位校长、副校长等英方嘉宾以及留英中国学生学者代表等共约300人出席线上聚会。

郑泽光大使指出，2021年两国教育领域交流与合作迎难而上，积极进取，取得了令人振奋、可喜可贺的成果。两国留学人员数量实现“双增长”。2021年，中国来英留学生和英国申请中国奖学金赴华留学学生数量均逆势增长。中国成为英国学生首选留学的亚洲国家。两国教育对话得到恢复和推进，两国教育合作深度和广度继续拓展。截至2021年12月，共有约19万名学生在396个中英合作办学机构和项目中学习，约500万人次参加了本年度全英孔子学院和孔子课堂的汉语教学和文化活动。两国高水平校际合作不断深化，中英高校还牵头成立了“碳中和世界大学联盟”。2022年将迎来中英建立大使级外交关系50周年，教育合作是两国关系的重要组成部分。在新的起点上，中英双方可以进一步加强政策沟通，深化互学互鉴，夯实合作纽带，推动两国教育合作取得新的更大发展。

麦克唐纳总干事在发言中表示，英中教育合作对两国具有重要意义，中国学生丰富了英国高校学术多元性，提升了学术质量，是英中两国的文化桥梁，英方欢迎中国学生来英留学。英中合作办学在20年间发展迅速，目前中国已有约240个本科以上英中合作办学项目、35个英中合作办学机构和2所具有独立法人资质的中英合作大学。教育合作为两国在商贸领域的广泛合作和应对共同挑战方面奠定了基础。英国文化教育委员会将致力于进一步推动英中教育交流与合作。

中英教育界新春招待会结束后，由全英中国学生学者联谊会主办的“2022年全英春节联欢晚会”在线上举行。晚会以“喜迎新春、携手前行”为主题，贯穿“征途”“同行”“共创”三个篇章，以中国古典乐曲、新疆舞蹈、中国民族古典舞、魔术以及英国歌剧等多种表演方式，再现中英艺术经典，中英艺术家和在英学子的精彩演出受到观众广泛好评。在英中国留学生及华人、国内外学生及家长、相关支持单位嘉宾等80多万全球观众通过多个视频直播平台观看。

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