人民网华盛顿1月28日电 （记者李志伟）1月27日，中国驻美国大使秦刚接受美国全国公共广播电台（NPR）“早间新闻”节目主持人史蒂夫·英斯基普的采访，就北京冬奥会、中美关系、台湾问题、涉疆问题等回答提问。经该台编辑的采访部分内容于当地时间1月28日上午播出。

关于北京冬奥会，秦刚表示，2008年北京主办奥运会以来，中国发展更加繁荣，人民日子越过越好，全部人口实现脱贫。中国国际地位显著提升，在维护世界和平、稳定、安全方面发挥更为重要的作用。对于北京冬奥会，中国已经准备好了。所有场馆、场所、设施均已就绪，筹备运营工作都已到位，来自约90个国家的2000多名运动员摩拳擦掌。“防疫闭环”也已启动，为所有利益相关方提供防护。北京冬奥会一大亮点就是绿色。秦刚举例说，一是所有场馆使用绿色电能供应，二是使用先进技术制冰，碳排放趋近于零。中方有信心兑现承诺，为世界呈上一场简约、安全、精彩的冬奥盛会。

秦刚在采访中严厉批驳西方的涉疆谎言。他说，这种谣言、谎言满天飞。实际情况是，维吾尔族人民同其他民族人民一样过着幸福的生活，享有中国宪法规定的各项权利和自由，他们是中华民族大家庭的一员。所谓的“种族灭绝”或“强迫劳动”是世纪谎言。根本就没有“种族灭绝”，有人用耸人听闻的指控来达到政治目的。秦刚举出两个数据，过去40多年里维吾尔族人口从约550万增长到1100多万，增长了一倍多，60年多来新疆人均预期寿命由30岁提高到72岁。

在台湾问题上，秦刚强调说，一个中国原则是中美关系的政治基础。中美建交时，美国承认世界上只有一个中国，海峡两岸同属一个中国，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，这些都写入了奠定中美关系基础的三个联合公报。最近台海紧张局势升级，原因就是台湾当局妄图借美方支持鼓动谋求“台独”，而美方意在打“台湾牌”。“我们注意到拜登总统有关美方不支持‘台独’、希望台海保持和平稳定、坚持一个中国政策的表态，但迄今为止还没有看到美方做出遵守承诺的举动。”

秦刚指出，中方不承诺放弃使用非和平手段实现统一，是为阻遏“台独”势力，而不是针对台湾人民。他特别强调说，台湾问题是中美之间最大的火药桶。如果台湾当局在美方撑腰下持续推进“台独”，很可能将中美两个大国卷入军事冲突。中国不想和美国发生冲突对抗，美国也不想和中国打仗，所以不打仗、不冲突是中美之间的最大公约数。双方应共同阻遏“台独”势力，给和平一个机会，让和平胜出。

关于中美关系，秦刚表示，美国是世界上最重要的国家之一，中美关系是最重要的双边关系之一，中美关系只能搞好，不能搞坏。所以我们希望美国好。但问题在于：美国能否尊重和接受中国发展，视中国为维护和促进世界和平与繁荣的积极力量；美国是否相信，中国的发展将惠及所有国家，惠及美国人民、提供更多商机和就业机会。

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