人民网开罗1月28日电 （记者沈小晓）当今世界，时代之变和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。如何战胜疫情？如何建设疫后世界？这是世界各国人民共同关心的重大问题。埃及曼苏尔大学商法系主任阿拉·埃尔塔米米教授在接受记者采访时表示，人类是一个命运共同体，唯有团结协作才能应对各种全球性风险挑战。

“面对疫情，全世界需要团结起来，采取国际协作，特别是在开发疫苗、研究制药、技术转让和分享等方面。现有经验表明，全球迫切需要建立一个全球基金，以来应对全球卫生健康领域的突发事件和风险。”埃尔塔米米教授认为，全球需提高与疫情的产生和传播有关的信息透明度，明确责任以及违反责任相关的处罚。

在谈到全球经济危机时，埃尔塔米米教授表示，自2008年至今的全球经济危机导致中东和北非地区的贫困人口增加，全球安全网络和救助体系应该得到相应的调整。“中低收入国家应对冲击的能力有限，国际贷款难度增大。这迫切需要国际社会团结一致，共同支持贫困国家的需求。”他认为，当前出现的全球的经济衰退加剧了全球经济脆弱性，更低收入群体受影响最为严重。在中低收入国家，经济的高脆弱性意味着社会经济地位低的群体面临更高的风险。

当前，世界格局加速调整演变，全球治理体系与国际形势变化的不适应问题凸显。中国始终主动扩大开放，坚持互利共赢的经济发展战略，倡导建立开放型世界经济。埃尔塔米米教授认为，中国在推动多边主义方面发挥着重要作用。国际社会在践行人类命运共同体的同时，还需要加强联合国的作用，改革和建设全球治理体系，使联合国在国际事务中发挥更大的作用，支持在气候、粮食和农业等领域的大学合作计划等。

“当今世界经济现状和格局发生了许多变化，比如英国退出欧盟、新版北美自贸协定下的贸易纠纷等，这些都体现了资本主义制度自身的弊端，只知追求个人利益、不知互利。”埃尔塔米米教授指出，互惠互利、双赢等理念，将在当前全球经济背景下得到更多的关注和应用。

当谈到“一带一路”倡议时，埃尔塔米米教授认为，“一带一路”倡议就是一个很好的契机，通过具体行动助力各国实现发展目标，加强全球联接，重塑世界经济新格局。

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