人民网东京1月29日电 （孙璐、叶习民、吴颖）“中国举办北京冬奥会，可以带动更多人参与到冰雪运动中，是对奥林匹克运动发展的巨大贡献。”日本前奥运高山滑雪运动员、国际滑雪联合会前委员兼技术代表丸山仁也近日在1998年长野冬奥会滑雪赛场所在地——日本长野县白马村接受人民网专访时表示，相信中国已经为2022年北京冬奥会做好了万全准备，祝愿中国举办一届振奋人心的北京冬奥会。

日本前奥运高山滑雪运动员、国际滑雪联合会前委员兼技术代表丸山仁也接受人民网专访。人民网 吴颖摄

北京冬奥赛场将成为运动员展现最高技术实力的舞台

出生于长野县白马村的丸山如今已近80岁高龄，他曾作为日本国家队运动员，参加过1968年于法国格勒诺布尔举办的第10届冬奥会。退役之后，丸山成为1998年日本长野冬奥会负责人之一，参与了在白马村建设冬奥滑雪赛场的工作。不仅如此，他还曾作为国际滑雪联合会技术代表，多次前往中国的亚布力、北大湖、万龙等滑雪场，参与赛道的设计指导和认证等工作。其间，也考察过此次成为北京2022年冬奥会和冬残奥会比赛场地之一的密苑云顶乐园滑雪场。作为著名的高山滑雪选手和滑雪运动技术专家，丸山对此次北京冬奥会的赛道建设等准备工作给予高度评价，他认为，北京冬奥会赛道利用人造雪，对运动员来说非常适合。

日本前奥运高山滑雪运动员、国际滑雪联合会前委员兼技术代表丸山仁也向人民网介绍建设1998年长野冬奥会滑雪赛场时的情况。人民网 吴颖摄

丸山表示，国际奥委会和国际滑雪联合会希望赛道能够让运动员发挥出最高水平，而运动员本身也期盼能够抓住4年一次的机遇，实现自己的梦想。丸山说，结合以往实地考察的经验，他认为此次北京冬奥会赛道设置，不论是气候条件，还是赛道建设，都是非常棒的。他指出，日本的赛道多为自然雪，松软易结块，需要要用压雪机压紧，而中国滑雪场的人工造雪措施，使得雪质更为紧致，且人造雪在世界各地应用广泛，非常适合作为奥运比赛的赛道使用。

丸山表示，奥运会对主办国来说是一项巨大的工程，尤其在当前新冠肺炎疫情仍然肆虐全球的严峻形势下，中国为了让本届冬奥会能够如期、安全地举办，付出了艰辛的努力。他说，运动员们对4年一次的机遇充满期待，而北京冬奥会在各方面都进行了最好的准备，相信运动员们能够在最佳的比赛环境中，发挥出最高水平，实现自己梦想的同时，享受一届安全而高质量的冬奥会。

期待北京冬奥会点燃大众冰雪热情 持续促进冰雪运动发展

“带动三亿人参与冰雪运动”是此次北京冬奥会提出的目标之一，丸山也表示，期待通过北京冬奥会的举办，吸引更多的人参与到冰雪运动之中，促进冰雪运动的发展。

日本长野县白马村综合资料馆内展示的1998年日本长野冬奥会纪念品。人民网 吴颖摄

资料显示，在举办长野冬奥会的1998年，日本滑雪人口曾一度达到峰值1800万人，但之后一路下降，到2020年时已锐减至430万人。丸山不无感慨地说，现在的日本年轻人热衷于玩手机，对滑雪这项冬季运动的兴趣不再高涨。疫情发生之前，反而开始有越来越多的海外滑雪爱好者来到日本滑雪，使滑雪场重现生机。丸山对北京冬奥会充满期待。他说，“中国正通过北京冬奥会，唤起对滑雪运动的兴趣，这是非常有益的事情。滑雪能够激发人体的多种技能，这一运动的普及，也有助于增进人们的健康，我们应该充分共享冬奥机遇”。

日本长野县白马村是1998年冬奥会雪上项目的比赛地。白马村跳台滑雪场地是日本国内唯一同时具备K120和K90标准跳台的比赛和训练场地，是日本跳台滑雪国家队的主要训练基地。人民网 吴颖摄

丸山表示，冬季体育运动在中国的发展历史虽然相对较短，但此次冬奥会将极大地推动中国开展专业性的强化训练。同时，他期待北京冬奥会的成功举办，能够促进中日韩三国在冬季体育项目训练方面展开合作。“中日韩三国都拥有举办冬奥会的赛场，如果能够按照降雪先后，很好地利用三国的赛场，将可延长冬季训练时间。另一方面，三国运动员在训练过程中的相互切磋及交流，也有益于东亚地区运动员技术水平的整体提高”，丸山如是说。他强调，中国国力强大，相信此次北京冬奥会新建的赛场在今后也能得到很好的维护，期待其持续成为运动员训练和其他国际大赛举办的重要场地。

“北京，加油！”“选手，加油！”临近采访尾声，丸山祝愿运动员们能够在北京冬奥会中享受比赛的乐趣，以最佳的心情及状态取得最好的成绩。

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