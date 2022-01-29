2022年1月27日，中国驻葡萄牙大使馆举行旅葡侨胞、留学生“春节包”发放仪式，正式启动2022年“春节包”发放工作。赵本堂大使出席仪式并讲话，使馆首席馆员许志达公参主持，旅葡侨胞和留学生代表参加。

赵大使首先向在葡同胞致以新春问候，并表示，党中央和习近平总书记时刻牵挂着广大海外同胞的健康平安。中国驻葡萄牙大使馆牢记习近平总书记嘱托，特别为在葡中国同胞准备了“春节包”，将党和政府的关爱第一时间传递给大家，全力为在葡中国同胞抗疫提供支持和帮助。希望广大同胞坚持科学抗疫，坚定必胜信念，做好严格防护，保持社交距离，共同度过一个欢乐祥和、平安健康的春节。使馆将一如既往同广大同胞肩并肩、心连心，共抗疫情，一起向未来。

葡萄牙中华总商会会长蔡文显和闵杰同学分别代表旅葡侨胞和留学生发言，感谢祖国送来的亲切问候和温暖祝福，感谢使馆对在葡同胞的关心关怀和支持帮助，将尽快把承载着祖国人民牵挂的“春节包”送到每一位有需要的同胞手中。大家将坚定信心，坚守防疫，共迎新春佳节，共庆北京冬奥。

春节前夕，使馆举办系列活动帮助在葡同胞防疫抗疫。继“对话中医·同心抗疫”新冠防疫线上讲座咨询活动之后，使馆专门为在葡同胞发放“春节包”。“春节包”内含赵本堂大使亲笔签名的新春贺信、口罩、连花清瘟、免洗洗手液等防疫物资，通过旅葡侨团、华助中心、学联等向在葡困难同胞和留学生发放。（文章来源：中国驻葡萄牙大使馆微信公众号）

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