新华社比什凯克1月28日电（记者关建武 努尔然）据吉尔吉斯斯坦国家安全委员会边防局新闻处28日消息，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦已达成边境停火协议。

消息说，两国相关代表在举行会谈后达成了停火协议。协议规定，双方将部队和军事部署撤回到长期部署地点；为防止边境地区冲突，两国执法人员开展联合巡逻。

消息说，当地时间27日18时左右，吉塔双方在吉尔吉斯斯坦巴特肯州和塔吉克斯坦接壤的争议地区发生军事冲突。冲突中，吉尔吉斯斯坦共有11名军人受伤。

另据塔吉克斯坦霍瓦尔通讯社消息，塔国家安全委员会28日发表声明说，27日晚间在塔吉有争议的边境地区，两国边防部队爆发武装冲突，导致塔方2人死亡、10人受伤，双方一度向边境地区增派兵力。28日凌晨，两国安全部门举行工作会议并达成停火协议。当前两国边境地区局势已恢复稳定，正联合调查造成边境冲突的原因。

据俄罗斯卫星通讯社介绍，苏联解体后，塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦之间970公里的边界至今仅划定504公里，尚有70个地段存在争议，导致两国在边境地区冲突不断。2021年4月，吉塔两国在边境地区发生武装冲突，造成约40人死亡，数百人受伤。（参与记者：张继业）

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