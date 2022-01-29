新华社巴西尼泰罗伊1月27日电 通讯：疫情下我们坚持中文学习——巴西葡中双语学校迎来第五届毕业生

新华社记者赵焱 陈威华

当地时间27日晚，巴西葡中双语学校第五届学生毕业典礼在里约热内卢州尼泰罗伊市人民剧院举行。因为新冠疫情，这所学校近两年来一直没有中方教师，但学生们依然用各种方式继续着他们的学业。

葡中双语学校校长艾丽莎吉尔莎·纳西门托告诉记者：“因为新冠疫情，中国教师回国后无法再来，我们只能上网课。因为时差，在中国的老师们经常要在晚上甚至半夜给我们授课，我们很感动。”

这所双语学校2015年2月正式启动，由里约热内卢州政府和里约天主教大学孔子学院的中方合作院校河北师范大学共同创办，是巴西境内第一所以葡萄牙语、中文和英语三种语言教学的公立高等中学。第五届毕业生共有56人。

“中文教学是我们学校的特色。高一到高三，中文是必修课。近年来因为高考成绩好，希望来这里学习的人越来越多。”纳西门托说：“由于巴西与中国关系越来越紧密，学习中文大有用武之地。有的学生获得去中国留学的奖学金，有的学生自己开设网上自媒体频道讲解中国文化。”

不过网课并不能完全替代线下授课，特别是语言教学。巴西去年开展大规模疫苗接种后，学校开始复课，并努力寻找其他方式弥补没有中国老师的不足。在州政府的帮助下，学校找到了一名本土中文老师法布里西奥。法布里西奥曾在巴西学过一些中文，因为里约热内卢州政府与河北师范大学有合作协议，他得以到中国接受了两年的中文教育。

法布里西奥说：“我希望能够用我在中国学到的全部知识来教授这里的学生。除了语言外，我还用图片、视频等方式激发他们对中国和中国文化的兴趣。现在我一边教课一边上河北师大的网课继续学习，希望能够更好地教学。”

尼泰罗伊双语学校的发起人、河北师大外国语学院葡语系主任乔建珍虽然还无法返回巴西工作，但在她的推动下，尼泰罗伊市已经开始中文教师培训项目。

毕业生马隆·达科斯塔告诉记者，他经常会给自己的朋友、邻居讲述在学校学到的中国文化，让他们也能了解中国。

“今天我从双语学校毕业了，但我不会停止学习中文和中国文化。我希望能够考上弗卢米嫩塞联邦大学，因为这所大学有孔子课堂，这样我就能够继续学习中文。”达科斯塔说。

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