新华社布鲁塞尔1月28日电（记者任珂）欧盟对外行动署副秘书长莫拉28日说，伊朗核问题全面协议相关方在奥地利首都维也纳举行的第八轮谈判已暂停，各方谈判人员将回国磋商并于下周返回。

莫拉当天在社交媒体上发文说，迄今最长的一轮伊核协议谈判已暂停，谈判参与者将回国磋商并于下周返回，“现在需要做出政治决定”。

另据伊朗塔斯尼姆通讯社28日援引消息人士的话报道，鉴于谈判剩余问题的重要性和做出政治决定的必要性，各方同意代表团回国磋商，第八轮谈判将在短暂中止后恢复。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。（参与记者：王守宝、高文成）

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