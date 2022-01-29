本报记者 严 瑜

辞旧迎新，2022年中国农历壬寅虎年的脚步越来越近。

挂灯笼、包饺子、举办网络春晚、遥送新春祝福……海外华侨华人乡情切切，在异国他乡点亮“中国红”，品尝“中国味”，与当地朋友欢度“中国年”。日前，在接受本报记者采访时，多名身处不同国家的华侨华人分享了他们所见所感的浓浓年味。

花灯春联闪亮异国街头

大红灯笼高高挂起，贺岁横幅迎风飘扬，一只重约300公斤的巨型生肖吉祥物“金虎”威风凛凛……春节临近，马来西亚马六甲鸡场街一片喜庆。这条拥有600多年历史的老街，又迎来一年一度最热闹红火的时光。

“在鸡场街举办的马六甲新春年景嘉年华会已迈入第32年。每年春节，马来西亚许多华侨华人和当地民众都慕名来到这里，体验中国传统春节氛围。今年，江苏省海外联谊会还特意送来一批精美的秦淮花灯，让老街更加绚丽多彩。”马来西亚马六甲州政府对中国事务特使颜天禄说。

在英国伦敦，一抹“中国红”也点亮了人们对新一年的期盼。英国伦敦华埠商会秘书长黄萍介绍，“中国城”早已张灯结彩，地标性建筑“伦敦眼”也将举行换灯仪式，亮起红色与金色，迎接中国新春佳节。“除夕晚上，伦敦西敏市政府还与商会合作，举办大型夜市，舞狮、舞龙、写春联……大家一起欢欢喜喜过大年！”

受疫情影响，不少国家和地区无法举办聚集性活动，但这并未减弱华侨华人庆祝中国春节的热情。近日，在非洲南部的博茨瓦纳，伴随一阵“嗡嗡”的响声，3架无人机挂着一副大红对联，在当地标志性景点三酋长广场缓缓升空——上联“旅博侨胞向全国人民拜年”，下联“为祖国母亲点赞冬奥喝彩”，横批“祖国万岁”。

“疫情仍在蔓延，我们希望能用这种特殊的方式，升起‘中国红’，面向东方，遥寄对祖国亲人的相思与祝福。”博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌深情地说。

春节美食端上他乡餐桌

过春节，品年味。一桌丰盛可口的年夜饭，最能抚慰海外游子舌尖上的乡愁。

“要做八宝饭，先在盘底垫一层糯米，中间放上蜜饯、松子、核桃仁、豆沙等辅料，再铺上一层糯米，放进锅里蒸20分钟即可……”春节前夕，一组“行走的年夜饭·挪威云厨房”视频，成为挪威华侨华人在社交平台点赞转发的“爆款”。视频中，年过七旬的挪威侨胞马列和其他几名华人厨师，一边细致讲解，一边操作示范，教授如何制作八宝饭、葱烧海参、糯米素烧鹅等中国各地春节特色美食。

“虽然我们不能回国过年，但只要吃到熟悉的家乡味道，就觉得心与祖（籍）国、与亲人不远。”马列在海外从事中餐业已数十年。他介绍，春节期间，挪威多家中餐厅推出年夜饭外卖服务，让华侨华人都能安心吃上地道的“中国味道”。

在美国芝加哥，美中餐饮业联合会主席胡晓军最近也格外忙碌。他经营的多家中餐厅早早准备了多道寓意美好的新春菜品。“有代表年年高升的年糕、象征年年有余的海味全家福，还有必不可少的饺子和汤圆。”

胡晓军介绍，春节期间，美中餐饮业联合会将和美国当地社团一起，在亚特兰大、洛杉矶、纽约等城市举行多场庆新春活动，推出一系列中国风味的预制菜，请华侨华人和当地民众共同品尝来自中国的浓浓年味。

“无论走到哪里，除夕包饺子、吃年夜饭是永不改变的传统。”巴西圣保罗华星艺术团团长李青霞欣慰地说，如今，在海外土生土长的“华二代”也越来越爱“中国味道”，对“中国年”一点也不陌生。

京剧歌舞“云端”火爆开演

1月30日，一台以“华星闪耀贺新春，五洲相约迎冬奥”为主题的全球华人网络春晚将上线，来自澳大利亚、美国、匈牙利、菲律宾、尼日利亚、巴西等五大洲不同国家的华星艺术团成员相聚“云端”，与中国国家京剧院的演员们一道，表演歌曲、舞蹈、京剧等丰富多彩的节目，共庆中国春节，共迎北京冬奥会。

“今年的春节尤其值得期待。2月4日，正月初四，北京冬奥会就会开幕。这是我们海外华侨华人和世界各国民众共同期盼的盛事。这台网络春晚既是给全球华侨华人拜年，也是为北京冬奥会加油！”作为此次网络春晚的发起人，澳大利亚悉尼华星艺术团团长余俊武介绍，还有一个亮点值得关注，那就是许多当地民众也参与到网络春晚中来。“比如，一群非洲小伙子表演了舞龙，特别专业。”

李青霞也在巴西感受到当地民众对中国春节的熟悉与重视。2月5日，她所负责的圣保罗华星艺术团将与一家巴西企业共同举办一场新春茶话会。受邀嘉宾在品尝中巴特色小吃的同时，还将欣赏中国的民族舞蹈。“这次联谊活动是巴西企业主动提议举办的，他们还希望邀请精通书法的华侨华人现场挥毫泼墨，让更多巴西企业界人士了解博大精深的中华文化，进而推动中巴经贸往来。”李青霞说。

“如今，中国春节已经走向世界，逐渐成为一个国际性节日。”黄萍自豪地说，2月6日，伦敦华埠商会精心制作的时长1.5小时的春节联欢节目，将在伦敦各大电视台播放。“届时，将有更多人从中感受到中国春节与中国传统文化的魅力。”

(责编：白宇、赵欣悦)