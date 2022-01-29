本报记者 高 乔

中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任 闫 瑾

复旦大学国际关系与公共事务学院院长助理 张 骥

北京外国语大学国际关系学院教授 王 朔

1月26日，为缓解当前乌克兰危机，法国、德国、俄罗斯、乌克兰在法国巴黎共同举行“诺曼底模式”四方会谈。四方在会谈后表示，各方应无条件遵守停火协议，并加快推进明斯克协议的实施。此前，法国总统马克龙曾呼吁，各方应共同努力缓和危机，迅速降级矛盾，避免军事冲突。

以乌克兰危机为缩影，近年来，欧盟在安全防务等多领域推进战略自主，但进程艰难坎坷。当前，国际形势复杂变幻，欧盟积极推动战略自主有哪些深层原因？与美国有哪些核心矛盾？前景如何？本期报道邀请3位专家共同探讨。

欧盟推动战略自主有何深层原因？

据路透社报道，法国总统马克龙近日在欧洲议会发表讲话称：“欧洲和美国协作是件好事，但欧洲有必要展开自己的对话。我们必须提出欧洲的联合提案、联合愿景、新的安全与稳定秩序。”马克龙表示，支持欧盟在防务领域拥有自己的“战略自主权”，欧盟必须使自己处于确保“能受到尊重”的地位。

王朔：欧盟一直希望乌克兰成为欧洲面对俄罗斯的安全缓冲区。因此，在乌克兰危机中，避免乌克兰与俄罗斯的正面冲突和直接对抗，是欧洲的底线和共识。但在如何处理与俄罗斯的关系上，欧盟各成员国态度明显不一：波兰等波罗的海周边国家，处在欧洲面对俄罗斯势力的“前线”，对俄罗斯态度强硬，希望美国领导的北约对俄罗斯保持强势；法国、德国、捷克等国虽然与俄罗斯有分歧，但寻求与俄罗斯保持高级别的对话；希腊、意大利、西班牙、葡萄牙等国距离俄罗斯较远，对俄罗斯“军事威胁”感受并不强烈，希望与俄罗斯维持稳定贸易和合作。欧盟内部对俄态度的差异直接体现在各成员国的具体行动中。此前，立陶宛和拉脱维亚宣布向乌克兰提供“毒刺”防空导弹，爱沙尼亚宣布提供“标枪”反坦克导弹，但德国国防部长兰布雷希特称“提供武器目前无助于化解危机”，且有意阻止爱沙尼亚向乌克兰提供德制武器。

张骥：在乌克兰问题上，美欧的态度存在重要差别。由于乌克兰与欧洲地缘临近，乌克兰危机如若恶化，将对欧洲安全造成较大威胁，因此，欧盟希望尽可能避免乌克兰危机的进一步升级，以法国为代表的部分欧盟国家，希望推动俄罗斯与乌克兰进行对话沟通，促进乌克兰危机缓和。美国为在战略上遏制俄罗斯，向俄罗斯施压，更可能在乌克兰问题上采取激进做法，激化乌克兰与俄罗斯的矛盾。

闫瑾：欧盟战略自主首先是在外交与安全领域提出来的，以加强欧盟独立的安全与防务力量建设。之后扩大为五个领域，包括安全、经济、数字化、气候变化与卫生健康。核心动因是增强欧盟的自主性，使欧盟成为多极世界中独立发挥作用的重要一极，能够在欧洲和世界上有效维护欧洲利益，避免沦为大国博弈的棋子。其目标是在安全上减少对美国和北约的依赖，经济上减少对中国的依赖，实现供应链多元化。概括而言，推动战略自主是欧盟在内外危机综合作用下的选择，包括欧债危机、难民危机、民粹主义等内部危机，欧美分歧、中国的竞争、俄罗斯的“安全威胁”等外部压力。

乌克兰危机是在欧洲发生的欧洲事务，在解决乌克兰危机和处理与俄罗斯关系时，欧盟必须要有自己的声音，发挥欧盟的独立作用，而不能仅仅是听从、追随美国的外交路线。如果欧盟对欧洲自身的安全问题都没有发言权，都没有能力提出自己的主张，那么，在大国博弈竞争日趋激烈的当今世界，欧盟只能被看作跟从美国的“小伙伴”，被美国左右，难以发挥独立一极的作用，这既与欧盟的经济实力地位不相符，也很可能沦为大国博弈的棋子。

在欧盟战略自主问题上，美欧有哪些核心矛盾？

美国《政治报》网站刊文称，多年研究跨大西洋关系的德国马歇尔基金会客座研究员布鲁斯·斯托克斯，最近就北约的状态进行了50多次访谈，结果显示，澳英美联盟和美国从阿富汗仓促撤军引发的争端仍在破坏美欧关系。柏林的一位受访者对斯托克斯说：“围绕‘将重心转向亚洲’产生的焦虑、怀疑和悲观在欧洲各地都很普遍。大家担心这会导致跨大西洋脱钩。”

张骥：2021年，美国事先未与欧盟充分协商就从阿富汗仓促撤军、美国组建澳英美联盟等事件，让欧洲人进一步感受到，美国在涉及欧洲核心安全利益的关键问题上，并未顾及盟国利益主动与欧洲进行战略协调。欧美关系的深层裂痕刺激欧盟寻求战略自主。此外，在当前国际形势下，地缘政治一定程度呈现回归态势，在中美、俄美博弈的过程中，欧盟为保障欧洲利益，需要调整其在地缘政治中的角色，增强欧盟作为国际事务重要一方的战略能力。

闫瑾：欧美分歧表现在诸多领域：在安全与防务领域，美国往往采取单边主义，动辄使用武力或武力威胁。欧盟则支持多边主义，推崇通过外交、谈判等非军事手段和平解决争端，慎用武力，所以欧盟被称为“民事力量”或“规范力量”；在对待欧元问题上，美国不希望作为欧洲统一货币的欧元过于强大，不愿看到欧元有能力挑战美元的世界金融霸主地位；在数字化建设方面，美国在全世界包括欧洲打击华为5G技术，欧盟有些国家（如德国）在对待华为5G技术上则有不同看法；在能源问题上，美国反对“北溪-2”项目建设，不希望看到欧盟与俄罗斯能源合作深入发展，而德国坚持发展与俄罗斯的能源合作，尽管“北溪-2”项目暂停审议，但德国认为欧洲能源安全和能源多样化，离不开与俄罗斯的能源合作；在对华政策上，美国把中国视为战略竞争对手，全面打压中国。欧盟不愿在中美之间选边站，2019年3月12日欧盟出台的《欧中战略前景》尽管把中国视为竞争者和制度对手，但强调中国是不可或缺的合作伙伴。简言之，美欧分歧的核心在于美国希望发展自己主导下的大西洋伙伴关系，欧盟虽然十分重视发展与美国的关系，但强调构建平等的、符合欧盟利益的大西洋伙伴关系，同时强调战略自主，维护“欧洲主权”。

王朔：美欧最大的分歧点在于双方利益并非完全一致，在处理国际事务中不可能采取完全相同的策略。美国处理国际事务的出发点在于维护全球霸主地位，掌控全球秩序；欧盟虽然希望享受西方世界的制度红利，但并没有称霸全球的野心，不愿意在大国博弈中选边站队。在目前国际形势下，无论是乌克兰危机还是中东、北非局势，欧盟在处理与自身利益相关的国际事务时，常常“身不由己”，不得不被绑上“美国战车”，不能完全掌握自身命运。而且，美欧之前出现矛盾时，美国往往会毫不犹豫地牺牲欧洲利益，这在阿富汗撤军事件中就表现得尤为露骨。美国习惯把欧洲当作一张牌来打，欧洲不愿意继续充当这样的国际角色，这一核心矛盾促使欧盟不断推进战略自主。

欧盟推进战略自主前景如何？

1月1日起，法国接任欧盟理事会轮值主席国，为期半年。“我们要让内部合作的欧盟成为对外强大、主权完整、决策自由、命运自主的欧盟。”马克龙近日在介绍法国轮任欧盟主席国的工作目标时说。法国《回声报》评论称，主持欧盟理事会的6个月，将是法国“担起欧盟雄心的历史时刻”。马克龙政府的行动计划再次凸显“通过强化欧盟主权来捍卫法国主权的至关重要性”。

闫瑾：法国是“欧洲主权”的倡导者和核心推动者。今年上半年法国担任欧盟轮值主席国，对欧盟推动战略自主进程会有重要影响。法国总统马克龙已经介绍了法国的工作计划，包括推动欧盟防务建设、研究经济议题、应对移民问题等。法国计划于3月主办欧盟特别首脑峰会，讨论相关议题。法国官方明确表示，推动欧盟的战略自主性，是法国担任欧盟轮值主席国期间的重要议题。

然而，推进欧盟战略自主进程实非易事。欧盟成员国对于推进欧盟战略自主的态度是有分歧的，法国、德国等大国积极支持战略自主，波兰、波罗的海国家、罗马尼亚等国则持怀疑态度，害怕欧盟战略自主损害他们与美国的关系，削弱北约对欧洲安全的保护作用。欧盟战略自主遇到的困难，首先是欧盟成员国对于战略自主认识的分歧，如何达成共识、避免分裂，是严峻挑战；其次，战略自主能力建设不足，欧盟的硬实力建设，特别是独立防务力量的发展远远不够，任重道远。第三，美国的态度非常重要。目前美国对于欧盟战略自主的态度比较模糊，如果美国从中作梗，欧盟要发展独立防务阻力会很大。

张骥：欧盟谋求的战略自主是全面的战略自主。一方面，战略自主不仅体现在安全防务领域减少对美国的依赖，也体现在欧元国际化、数字主权、能源问题等多领域，欧盟谋求独立于美国、符合欧洲利益的立场。另一方面，在当前中国影响力不断提升、美国极力巩固全球霸主地位的国际形势下，欧盟不希望成为任何一方的附庸，因此寻求独立自主的外交政策，以增强在国际事务中的影响力和话语权。

然而，美国对欧盟推动战略自主的行动不可能听之任之。一方面，美国可能利用欧盟国家中，如波罗的海国家等国对美国安全保护的依赖，“离间”欧盟内部阵营，影响欧盟推动战略自主的进程。另一方面，在北约已有的安全防务体系下，欧盟目前并没有能力抛开美国建设真正独立的防务体系。可以说，欧盟在安全防务方面对美国的依赖，是欧盟推动战略自主进程受阻的根本性原因。

王朔：法国总统马克龙一直积极主张欧盟战略自主，法国担任欧盟轮值主席国，也是他振兴法国大国地位、实现自己政治抱负的一个重要机会。然而，马克龙推动欧盟战略自主的构想能否实现，还受许多因素影响。其一，马克龙推动欧洲议程受法国国内政治形势的影响，法国总统选举将于4月举行，尽管民调显示，马克龙略占优势，但并非稳操胜券。其二，强化“法德轴心”一直是马克龙推动欧盟建设的核心举措之一，但目前德国三党联合执政的联邦政府执政能力相对受限，在推动欧洲一体化方面与法国配合的程度可能打折扣，法国受实力所限，在推动进程方面“独木难支”。其三，欧盟国家间由于利益和需求不完全一致，在推动欧盟战略自主方面难以形成共识。受欧盟面临的内外部矛盾影响，战略自主任重道远，欧盟很长时间内恐怕难以摆脱这种受制于人的尴尬处境。

(责编：白宇、赵欣悦)