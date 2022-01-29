新华社北京1月28日电 题：中方胜诉！聚焦史上第六大贸易报复裁决的三个热点

新华社记者于佳欣

农历虎年将近，世界贸易组织（WTO）传来好消息：当地时间1月26日，中国诉美国反补贴案胜诉，中方在货物贸易领域每年可对美方实施6.45亿美元贸易报复。

这一案件历时近10年，是WTO争端解决机构史上第六大贸易报复额裁定。中方胜诉意义何在？报复裁决如何执行？案件进展有何启示？记者进行了梳理。

中方胜诉说明了什么？

该案为中国诉美国对华油井管等产品实施的反补贴措施违反WTO规则案，从2012年5月中国提出磋商请求、启动起诉程序开始，迄今已近10年。其间，WTO裁决中国在核心问题上胜诉，但美国并未完全执行WTO裁决，且对部分涉案产品继续违规采取反补贴措施。

“本案经过WTO争端解决程序的多个阶段，是目前我国参与WTO争端案件经历程序最丰富的一个案件。”对外经贸大学法学院教授纪文华说，中方稳步推进各项诉讼程序，在一系列重要问题上取得胜利，本次获得每年6.45亿美元报复额的仲裁结果，是一个最新进展和胜利。

商务部发布消息称，案件胜诉成果对于纠正美方违规反补贴做法、维护我国企业合法贸易利益、捍卫多边贸易体制具有重要意义。

“案件取得积极进展，得益于中方坚持不懈推进，充分表明了中方坚定维护自身合法利益的决心、信心和恒心。”纪文华说，这表明中国政府利用WTO争端解决机制的能力有了进一步提升，丰富了中国利用国际法律诉讼维护国家主权和利益的经验，是中国不断参与国际法治建设的重要例证。

“依据WTO规则挑战美国违反WTO规则行为的法治精神是该案胜诉的关键。”WTO上诉机构前法官、主席张月姣说，中国的胜诉，有力打击了某些进口国滥用贸易救济措施的行为，保护了中国企业的合法贸易利益，也捍卫了WTO规则的合法性、公正性，维护了多边贸易体制的权威性和有效性。

贸易报复裁决如何执行？

世贸组织仲裁庭发布裁决，认定中方在货物贸易领域每年可对美方实施6.45亿美元贸易报复。这也是中方在世贸组织第2次获得对美方贸易报复额。此前，中国在诉美国反倾销措施世贸争端案中获得对美35.79亿美元的年度贸易报复额。

贸易报复裁决意味着什么？将如何执行？

“贸易报复不是最终目的，而是督促败诉方改正相关违规做法。”纪文华指出，获得裁决之后不代表马上会进行报复，具体以何种手段还需进行综合考虑和分析。“报复权本身是对美方拒不执行裁决结果施加压力的筹码，中方进一步掌握了主动权。”

张月姣指出，经过WTO专家组和上诉机构两级审理的最终裁决，对于争议当事方具有法律约束力，败诉方必须执行裁决。如果败诉方在合理期限内未执行WTO裁决，申诉方可以启动执行审查程序，并在此后按照仲裁确定的报复金额，由WTO争端解决机构授权进行报复。“这被外界誉为WTO争议解决机制‘有牙齿’，对于制止违反WTO涵盖协议的措施具有杀伤力。”

商务部新闻发言人高峰日前表示，中方希望美方立即采取行动，纠正在对华贸易救济调查中的错误做法，并密切关注美方后续执行措施，保留采取进一步行动的权利。

纪文华指出，需要注意的是，获得报复权并非案件的结束。从经验来看，有关败诉方未必会主动积极修改违规措施，甚至可能改头换面规避裁决，因此中方需要继续做好后续工作。

案件进展有何启示？

“本案再次表明，在美国的贸易法律实施过程中，长期、持续、大量存在违反世贸规则的做法，在执行世贸裁决、履行国际义务方面，美国并非模范。”纪文华说，在动辄指责其他国家不遵守多边规则、不履行世贸承诺时，美国也要检视和提高自己的履约守规水平。

据统计，2010年至2020年，全球对中国发起759起反倾销调查，159起反补贴调查和202起保障措施调查。其中，美国向中国发起87起反倾销调查，81起反补贴调查和3起保障措施调查。

金杜律师事务所合伙人李政浩说，充分运用规则是尊重、信任多边贸易体制的一个重要表现。在这一案件中，中方积极运用世贸规则，不仅维护了自身合法权益，也以实际行动支持多边体制，反对将多边规则置若罔闻的做法，展现了负责任大国的担当。

他同时提醒，广大中国企业在对外贸易投资中如遇到不合理、歧视性待遇，应及时向国家有关部门反映，积极寻求世贸协定等国际规则项下的支持和救济。

尽管面对新冠肺炎疫情冲击，中美贸易额2021年创下历史新高，凸显了双方经济高度依存和贸易深度互补。事实上，美国对华加征关税的绝大部分成本最后转嫁到美国消费者身上，且高额关税还提高了美国的通胀水平。

专家指出，美方应立即停止错误做法，放弃单边主义和贸易保护主义措施，通过与中方进行平等互利的磋商，找到合作共赢的解决办法。

(责编：赵欣悦、白宇)