本报记者 李嘉宝

据日媒报道，东京时间1月21日晚，日美首脑视频会谈举行，双方再次强调日美同盟关系，同意在安全和经贸等议题上加强合作。20日，日法外长防长举行“2+2”视频会议，表示将为实现“自由而开放的印太”而推进安保合作。

专家指出，一段时期以来，日本追随美国搞集团政治，推进所谓“印太战略”，日渐成为地区和平稳定的“搅局者”。

动作不断

近期，日美频频向外界“秀亲密”。1月7日，日美外长防长举行“2+2”线上会议并发表联合声明，称“对中国损害基于规则的国际秩序”表示担忧。据路透社报道，在1月21日的日美首脑视频会谈上，双方同意加强在紧迫的经济和安全问题上的合作，包括应对“中国日益增长的实力”等。

除美国外，法国、澳大利亚等西方国家也是日本的“座上宾”。

据日本《每日新闻》报道，日法政府1月20日深夜以视频方式举行了“2+2”会谈，这是2019年以来双方首次举行“2+2”会谈。双方强调“出于深化日本自卫队与法军实施联合训练的目的，未来双方将就改进训练相关程序开展事务级别磋商”。法方还寻求缔结《互惠准入协定》。《日本经济新闻》称，包括中国在内的所谓“东亚安全”成为会谈的主要议题。

据日本共同社报道，当地时间1月6日，日本首相岸田文雄与澳大利亚总理莫里森举行视频会议，签署有关日本自卫队和澳军联合训练、应对灾害的《互惠准入协定》。这是日本在《日美地位协定》后再次缔结此类协定。根据日澳《互惠准入协定》，日澳部队联合训练时可简化携带武器入境的程序和海关手续，使两国间部队派遣变得更顺畅。该报道指出，日本政府将以此为模本，力争与英、法等国也缔结类似互惠协定。

图谋“正常”

《日本经济新闻》近日刊文称，“2021年，日本与其他国家举行‘2+2’会谈的次数达到史上最多的7次，其中两次发生在日美之间。”

中国社会科学院日本研究所研究员吕耀东在接受本报记者采访时指出：“从‘2+2’会谈的主要议题看，日本致力于和相关国家达成《相互提供物资与劳务协定》、《互惠准入协定》，提升双边军事合作水平，试图在巩固日美同盟的同时，发展更多‘准同盟’关系。”

日本《读卖新闻》称，近日举行的日美首脑视频会谈还讨论增设“经济版”的“2+2”会谈，以探讨如何制衡中国提出的“一带一路”倡议。

吕耀东分析，美国拜登政府上台后，热衷于拉“价值观圈子”，不仅从政治军事，还从经济科技等方面打压中国，遏制中国发展。美国一向视日本为实现自身全球霸权的得力盟友。从日本方面来看，二战后，日本一直希望成为一个正常的政治大国和军事大国，在国际上争得更多话语权和主导权。从不断重申“自由与开放的印太”构想，到防务费连年创新高，再到大肆渲染“中国威胁”，日本的这些动作都是实现自身战略目标的步骤。日本岸田政府上台后，在延续日美同盟、继承“印太战略”的同时，更重视打“人权”“价值观”外交牌。美日等国所谓的“价值观圈子”，实际是“利益圈子”，因而能一拍即合、沆瀣一气。

破坏稳定

当地时间1月17日，岸田文雄在国会发表了上任后的首次施政演说。日媒分析称，在对华关系上，“稳定”成为岸田讲话的关键词之一。但他同时宣称，将会对中国“直言不讳”，坚持应该主张的事项。

有分析指出，日本在对华政策上具有两面性和矛盾性。日本政府强调保持中日关系“稳定”，实际上却做着破坏稳定的事。据外媒报道，近日，岸田文雄在日美首脑视频会谈结束之后的记者会上表示，考虑于今年上半年在日本举行日美澳印四国首脑会谈。2020年和2021年，四国曾多次举办马拉巴尔联合军演，加剧了地区紧张气氛。

《日本经济新闻》分析，在美国拜登政府执政期间，日本与美国、澳大利亚和欧洲国家联手提升威慑力的行动还会继续下去。

在吕耀东看来，中日两国地缘相近，利益深度交融，经贸、人文等各领域合作关系紧密。日本右翼政客秉持零和博弈思维、与中国搞地缘政治对抗的行为，将损害中日关系的健康发展，给日本自身复苏发展带来负面影响，还会破坏地区和平、稳定和发展。

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