□ 贾平凡

实现战略自主是欧盟多年的夙愿。近年来，吃尽美国不断“挖坑”的苦头，欧盟内部要求加强战略自主的呼声更加高涨。1月19日，法国总统马克龙在欧洲议会发表讲话，阐述法国担任欧盟理事会轮值主席国期间的政策立场，重申欧盟应实现战略自主。

作为战略自主的核心领域和重要支撑，欧盟防务自主近年来不断取得新进展：2016年公布《欧盟外交与安全政策的全球战略》，2017年启动“永久结构性合作”机制，2020年开启“战略指南针”进程，2021年正式启动欧洲防务基金……此外，在经济领域，2019年底，以冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会上任后，提出了“绿色新政”和“数字欧洲”两大目标，并将其作为欧盟战略自主架构的技术与经济基石。

然而，欧盟战略自主进程的实际效果，并不如人意。去年5月，欧盟国防部长会议作出决议，同意邀请美国、加拿大和挪威加入欧盟军事机动性计划。这是欧盟首次接纳非欧盟国家加入其联合防务机制——“永久结构性合作”，标志着该机制蜕变为美欧联合防务机制。这再次证明欧盟防务自主始易成难。

欧盟想要实现战略自主绝非易事。

一方面，美国是欧盟防务自主道路上难以逾越的障碍。二战结束以来，欧洲在安全上依赖美国已成习惯。更重要的是，美国主导的北约才是欧洲安全的基本结构。美国不希望看到一个在安全事务上将其排除在外的欧洲，因此频繁强调北约在保障欧洲安全过程中的重要性。拜登政府宣告要重视欧洲盟国，至少姿态比特朗普政府时期缓和，一些欧盟成员国寻求战略自主的意志和动力也削弱了不少。

另一方面，欧盟内部分歧很大。欧盟各成员国对安全事务存在很大差异，导致欧盟战略自主在具体内容和真正落实上“众口难调”。欧盟防务预算短缺，也是阻碍其实现战略自主的一大因素。受新冠肺炎疫情影响，欧盟各国对国内事务尚且自顾不暇，对欧盟实现战略自主一事只能“心有余而力不足”。

面对外部挑战和内部危机，一心追求战略自主的欧盟，如何才能真正自主和成熟起来？

首先，欧盟需对战略自主有信心。马克龙不止一次表示：“欧盟有能力、有资源成为国际社会中一个强大的联盟，能够在不依赖国际社会其他国家的情况下实现自主。”马克龙的自信不是没来由的。就经济实力而言，欧盟GDP一直稳居全球前三。强大的经济优势可以为欧盟实现战略自主提供坚实基础。其次，欧盟还需努力摆脱对美国和北约的依赖。虽然摆脱依赖是一件痛苦的事情，但欧盟要想真正长大，必须摆脱“随美起舞”的惯性。其一，欧盟应认清，美国所谓“共同价值观”的包装话术极具欺骗性，会对欧盟战略自主建设造成严重损害。只有在政治外交层面找到与美国的不同之处，欧盟才能真正建设自己的战略支柱。其二，北约不仅不能满足欧盟战略自主的利益诉求，还是美国钳制欧盟的工具。只有摆脱对北约的依赖，欧盟才有可能实现防务自主。其三，要想实现战略自主，欧盟各成员国必须找到更多共同利益点，以更强大的内部凝聚力应对外部挑战。

欧盟战略自主是一个过程，目前的进展还只是量的积累，要实现质的变化，需要逐渐摆脱“冷战思维”，恪守自己作为超国家行为体的定位，即维护欧洲和平与繁荣而非与他国对抗。只有完成这种战略理念上的转型，欧盟战略自主才可能取得突破性进展。

(责编：赵欣悦、白宇)