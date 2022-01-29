人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

要想“战略自主”，欧盟须摆脱“随美起舞”惯性（观象台）

□ 贾平凡
2022年01月29日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　实现战略自主是欧盟多年的夙愿。近年来，吃尽美国不断“挖坑”的苦头，欧盟内部要求加强战略自主的呼声更加高涨。1月19日，法国总统马克龙在欧洲议会发表讲话，阐述法国担任欧盟理事会轮值主席国期间的政策立场，重申欧盟应实现战略自主。

　　作为战略自主的核心领域和重要支撑，欧盟防务自主近年来不断取得新进展：2016年公布《欧盟外交与安全政策的全球战略》，2017年启动“永久结构性合作”机制，2020年开启“战略指南针”进程，2021年正式启动欧洲防务基金……此外，在经济领域，2019年底，以冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会上任后，提出了“绿色新政”和“数字欧洲”两大目标，并将其作为欧盟战略自主架构的技术与经济基石。

　　然而，欧盟战略自主进程的实际效果，并不如人意。去年5月，欧盟国防部长会议作出决议，同意邀请美国、加拿大和挪威加入欧盟军事机动性计划。这是欧盟首次接纳非欧盟国家加入其联合防务机制——“永久结构性合作”，标志着该机制蜕变为美欧联合防务机制。这再次证明欧盟防务自主始易成难。

　　欧盟想要实现战略自主绝非易事。

　　一方面，美国是欧盟防务自主道路上难以逾越的障碍。二战结束以来，欧洲在安全上依赖美国已成习惯。更重要的是，美国主导的北约才是欧洲安全的基本结构。美国不希望看到一个在安全事务上将其排除在外的欧洲，因此频繁强调北约在保障欧洲安全过程中的重要性。拜登政府宣告要重视欧洲盟国，至少姿态比特朗普政府时期缓和，一些欧盟成员国寻求战略自主的意志和动力也削弱了不少。

　　另一方面，欧盟内部分歧很大。欧盟各成员国对安全事务存在很大差异，导致欧盟战略自主在具体内容和真正落实上“众口难调”。欧盟防务预算短缺，也是阻碍其实现战略自主的一大因素。受新冠肺炎疫情影响，欧盟各国对国内事务尚且自顾不暇，对欧盟实现战略自主一事只能“心有余而力不足”。

　　面对外部挑战和内部危机，一心追求战略自主的欧盟，如何才能真正自主和成熟起来？

　　首先，欧盟需对战略自主有信心。马克龙不止一次表示：“欧盟有能力、有资源成为国际社会中一个强大的联盟，能够在不依赖国际社会其他国家的情况下实现自主。”马克龙的自信不是没来由的。就经济实力而言，欧盟GDP一直稳居全球前三。强大的经济优势可以为欧盟实现战略自主提供坚实基础。其次，欧盟还需努力摆脱对美国和北约的依赖。虽然摆脱依赖是一件痛苦的事情，但欧盟要想真正长大，必须摆脱“随美起舞”的惯性。其一，欧盟应认清，美国所谓“共同价值观”的包装话术极具欺骗性，会对欧盟战略自主建设造成严重损害。只有在政治外交层面找到与美国的不同之处，欧盟才能真正建设自己的战略支柱。其二，北约不仅不能满足欧盟战略自主的利益诉求，还是美国钳制欧盟的工具。只有摆脱对北约的依赖，欧盟才有可能实现防务自主。其三，要想实现战略自主，欧盟各成员国必须找到更多共同利益点，以更强大的内部凝聚力应对外部挑战。

　　欧盟战略自主是一个过程，目前的进展还只是量的积累，要实现质的变化，需要逐渐摆脱“冷战思维”，恪守自己作为超国家行为体的定位，即维护欧洲和平与繁荣而非与他国对抗。只有完成这种战略理念上的转型，欧盟战略自主才可能取得突破性进展。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部