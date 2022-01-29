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期待激动人心的冬奥盛会（国际论坛）

妮基·郑
2022年01月29日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　在疫情肆虐全球的背景下，北京冬奥会的举办弥足珍贵、意义非凡，相信这将是又一次无与伦比的体育盛会

　　

　　1月28日，我随菲律宾冬奥代表团一道前往北京。菲律宾是热带国家，能够获得参加冬奥会的机会，代表团的每一个人都深感荣幸。这是我个人的第一次冬奥之旅，期待在北京体验一届独特而又激动人心的冬奥盛会。

　　高山滑雪运动员阿萨·米勒将代表菲律宾出战北京冬奥会。作为本届冬奥会菲律宾运动员的“独苗”，米勒将参加两项滑雪比赛。这段时间他积极备战，取得许多进步。期待他在北京出色发挥，取得超越上届冬奥会的成绩。

　　菲律宾虽然没有冬天，但并不缺少冰雪运动爱好者。我目前的工作便是管理菲律宾冰雪运动项目。菲律宾人的体型非常适合从事花样滑冰和短道速滑等冰雪运动，如果能够好好挖掘、培养运动苗子，我们会在这些项目上有不俗的表现。

　　这两年，菲律宾冰雪运动的发展受到新冠肺炎疫情的影响，国内运动场地大多关闭，运动员只能去国外训练，在线进行理论学习。但只要我们还在坚持，相信菲律宾的首枚冬奥会金牌不会太遥远。

　　我曾经在清华大学读书，这段留学经历给我留下了美好记忆。记得我当时很多时间都泡在北京的溜冰场上，练习花样滑冰。中国的场馆设施非常完善，技术理念非常先进，对我的帮助很大。很荣幸曾在美丽的清华园内留下足迹，北京的美食也让我念念不忘。北京冬奥会赛时将实行闭环管理，我这次虽然无法像当年那样在北京走一走、看一看，但我完全尊重和理解这样的防疫安排，这是保障北京冬奥会安全、顺利举办的前提。

　　作为体育官员，我反对冬奥会被政治化。四年一度的冬奥会是冰雪运动领域最高水平的赛事，也是最大规模的盛会，各国运动员都为参赛付出了艰苦努力，将体育政治化是对运动员们的不公平。在疫情肆虐全球的背景下，北京冬奥会的举办弥足珍贵、意义非凡。我们应积极弘扬奥林匹克精神，以体育促进包容和友好。

　　作为主办城市，北京为本届冬奥会做了充足且出色的准备工作。祝福北京冬奥会顺利举办，相信这将是又一次无与伦比的体育盛会。

　　（作者为菲律宾滑冰协会主席）


　　《 人民日报 》（ 2022年01月29日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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