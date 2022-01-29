本报记者 任 彦

“2019年我访问北京冬奥会延庆赛区时，那里还是一片建筑工地；2021年再去的时候，冬奥场馆已经准备就绪。面对新冠肺炎疫情挑战，中国能如期完成场馆建设等一系列工作，令人钦佩！”国际雪橇联合会主席埃纳斯·弗格力斯日前接受本报记者采访时称赞道，“在延庆赛区看到的一切都让人感到惊喜。”

去年11月，“相约北京”2021—2022国际雪橇联合会雪橇世界杯在全新的国家雪车雪橇中心举行。这是中国首次举办雪橇项目世界杯级别赛事，也是北京冬奥会雪橇项目积分赛的重要一站。其间，弗格力斯参观了国家雪车雪橇中心，并在现场观摩了比赛。

国家雪车雪橇中心赛道是中国第一条雪车雪橇赛道，全长1975米，由16个角度、倾斜度各异的弯道组成。“这条赛道设计水平非常高，其中包含一个独具特色的360度回旋弯，很有挑战意义。”弗格力斯说，“国家雪车雪橇中心是一个了不起的场地，对于雪车雪橇运动发展来说，是一份格外珍贵的大礼。”

“国家雪车雪橇中心的建设体现了中国质量和中国速度。许多北京夏奥会场馆改造为冬奥会场馆，为奥林匹克运动可持续发展树立了典范。”2008年，弗格力斯作为拉脱维亚奥委会官员出席北京夏奥会。在他看来，北京夏奥会不仅推动中国群众体育蓬勃发展，也为本届冬奥会留下了丰富遗产。

雪橇比赛的一大看点是速度，运动员的平均时速可达到120公里至145公里，被称为“冰上一级方程式赛车”。“雪橇运动在中国起步不算早，但中国运动员不断努力，很快就登上了世界顶级赛场并有良好发挥。”弗格力斯认为，年轻的中国雪橇选手在竞技水平和对项目的理解方面进步很快，已经准备好在北京冬奥会上一展风采，为世界雪橇运动发展注入新的活力。

“距离我第一次来中国已经快20年了。中国发生了翻天覆地的变化，经济社会快速发展，体育事业也日新月异。”弗格力斯表示，以前中国普通民众对雪橇运动还很陌生，如今越来越多年轻人开始尝试这项运动。“这是一个可喜的变化，让我们更有信心在中国大力发展雪橇运动。我们正计划把更多顶级赛事放在中国举行，进一步激发人们对冰雪运动的热情。”

弗格力斯对北京冬奥会充满期待：“我相信，北京冬奥会也将如北京夏奥会一样，成为中国体育发展的又一个新起点。”

（本报布鲁塞尔1月28日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月29日 03 版）

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