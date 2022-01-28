新华社莫斯科1月28日电（记者华迪）俄罗斯外长拉夫罗夫28日在接受俄罗斯大型电台联合采访时表示，如果与乌克兰是否开战只取决于俄罗斯，那么战争将不会发生。他说：“我们不想要战争，但我们也不容许自己的利益受到粗暴的攻击和忽视。”

拉夫罗夫说，俄罗斯不会改变其在安全保障问题上的立场，在此问题上没有妥协的余地，若无法与西方就欧洲安全保障原则达成共识，则俄方将采取回应措施。目前，俄方正在准备对美国和北约的回复做出回应，最终决定将由俄总统普京作出。

拉夫罗夫表示，俄罗斯与美国和北约就安全保障问题的谈判还没有结束，俄美两国将于近几周内再次举行会谈。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约就排除北约进一步东扩的可能性提供法律保障。同月，俄罗斯向美国和北约提交了两份安全保障协议草案，草案就俄罗斯关切的北约东扩等问题提出了建议，并要求二者作出明确回应。今年1月10日至13日，俄罗斯分别与美国、北约并在欧洲安全与合作组织框架内就上述安全保障建议开展对话，但对话均未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方正式递交了关于安全保障建议的书面答复。

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