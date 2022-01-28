新华社北京1月28日电 1月28日，国务委员兼外长王毅同蒙古国外长巴特策策格通电话。

王毅说，刚刚过去的2021年是中国共产党和蒙古人民党分别成立100周年，对中蒙两国都具有重要意义。在习近平主席和呼日勒苏赫总统战略引领下，双方加强团结合作，克服疫情影响，两国关系取得新发展。去年，我同外长女士在天津深入交换意见，增进了互信，达成了许多共识。中方愿同蒙方一道，为中蒙合作持续注入强劲动力，推动中蒙关系不断迈上新台阶。

巴特策策格向中方致以虎年新春问候，感谢中方在蒙方抗疫最艰难时刻给予坚定有力支持，为蒙方战胜疫情发挥了重要作用。她表示，蒙方高度重视深化对华关系，高度赞赏中方“亲诚惠容”周边外交理念，高度评价并支持习近平主席提出的全球发展倡议，希同中方深入对接，拓展矿产品贸易、边境口岸、互联互通、金融、环保等全方位合作。

巴特策策格表示，蒙方坚定支持中方成功举办北京冬奥会，一贯反对将体育政治化。奥云额尔登总理高度期待赴华出席冬奥会开幕式。

王毅表示，中方重视蒙方加强双方发展战略对接和务实合作的愿望，愿同蒙方一道，加紧协调落实，推动双边合作取得更多实质成果。

王毅强调，奥运会是人类团结与友谊的象征。蒙方作为中国友好近邻，始终支持中方举办北京冬奥会。奥云额尔登总理是最早表达出席北京冬奥会开幕式意愿的外国领导人之一，并明确表示反对体育政治化，中方对此高度赞赏。中方高度重视并将做好奥云额尔登总理来华各项安排，确保此行圆满成功。

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