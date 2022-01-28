人民网北京1月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：昨天，参加北京冬奥会的中国体育代表团正式成立。中国代表团共计387人，其中运动员176名，不仅参赛人数为历史之最，而且还实现了全项目参赛的历史突破。发言人对此有何评论？

赵立坚：我对参加北京冬奥会的中国体育代表团正式成立表示祝贺。我注意到，中国体育代表团冬奥健儿平均年龄25.2岁，充满青春朝气。他们中包括藏族、维吾尔族等9个少数民族的20名运动员，既有17岁的滑雪小将，也有4次参加冬奥会的老将。他们正厉兵秣马，蓄势待发，为着超越自我、圆梦冬奥而全力以赴。

这两天是参加北京冬奥会的境外代表团抵达北京的高峰。我们将当好东道主，为各国代表团提供热情周到的全方位服务。

我还想说的是，热情好客的中国人民将为各国运动员加油鼓劲、呐喊助威，期待他们顽强拼搏、连创佳绩，向全世界精彩呈现冰雪运动的独特魅力；期待他们切磋交流、共话友谊，诠释“团结友爱、公平竞争、相互理解”的奥林匹克精神。我们相信，各国代表团相聚北京，共赴冬奥之约，必将为开启全球冰雪运动新时代，为增进各国人民的团结与友谊续写新篇章。

总台央视记者：昨天，在中法建交纪念日和北京冬奥会即将开幕之际，中法两国相关机构共同发布了即将推出“和平·友谊·爱”冬奥新春音乐会的消息。可否介绍一下有关情况？

赵立坚：昨天是中法建交58周年纪念日。为共同迎接北京冬奥会，两国文化机构将在北京和巴黎联合录制“和平·友谊·爱”冬奥新春音乐会，邀请中法等10个国家的近百名艺术家共同参演，并于近期在法国国际电视五台（TV5 Monde）等中法两国电视台和新媒体平台播出。法国巴黎将在2024年举办夏季奥运会。北京和巴黎共同举办“和平·友谊·爱”冬奥新春音乐会，充分体现了“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神。我们高度赞赏中法共同举办这场具有特殊意义的跨国音乐会，支持并期待法国和欧洲民众以各种方式了解、参与北京冬奥会。

塔斯社记者：负责政治事务的美国副国务卿纽兰称，美国于周四呼吁中国发挥对俄罗斯的影响力，敦促通过外交手段解决乌克兰危机。中方对此有何评论？

赵立坚：我们在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，没有发生变化。解决乌克兰问题，还是要回到新明斯克协议这一原点上。新明斯克协议得到联合国安理会核可，是各方公认的基础性政治文件，理应得到切实执行。只要是符合这一协议方向和精神的努力，中方都将支持。同时，我们也呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。

中新社记者：据报道，1月26日，埃塞俄比亚联邦政府通过决议，决定提前结束全国紧急状态。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对埃塞俄比亚国内局势改善、政府决定提前结束全国紧急状态感到高兴。我们始终相信埃塞人民有智慧、有能力处理好内部事务，支持埃塞有关各方通过对话和谈判化解分歧，早日实现持久的停火与和解。

中方一贯为非洲之角地区和平稳定积极发挥建设性作用。前不久，王毅国务委员兼外长访非期间提出“非洲之角和平发展构想”，得到了包括埃塞俄比亚在内的地区国家积极响应。中方愿同各方一道，继续为实现地区持久和平与发展繁荣共同努力。

东方卫视记者：据报道，立陶宛总统瑙塞达要求该国官员修正“驻立陶宛台湾代表处”的名称，称该代表处的中文名称是立中冲突的关键因素。中方对此有何评论？

赵立坚：中方已多次阐明立陶宛涉台问题的实质。立陶宛对其中的症结所在心知肚明。如果立陶宛真心想要缓和中立紧张关系，就应该拿出诚意，以实际行动纠正错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来。玩弄文字游戏不可能蒙混过关。

《北京青年报》记者：日前，日本6名甲状腺癌患者向东京地方法院提起诉讼，以受核泄漏释放的放射性物质影响而患上甲状腺癌为由，要求日本东京电力公司赔偿。律师团指出，出于对日本官方表态的忌惮，这些原告过去十年一直在压抑中保持沉默。中方对此有何评论？

赵立坚：我看到了有关报道。报道提到，6名罹患甲状腺癌原告目前年龄在17岁至27岁之间。报道还称，福岛县核泄漏事故后，一项对福岛县居民的健康调查显示，18岁以下的38万名福岛青少年中，至少260人被诊断为甲状腺癌或疑似甲状腺癌。他们正值人生最美好的青春年华，却被迫为核泄漏事故付出沉重代价。我对他们的不幸遭遇感到痛心和深切同情。

自2011年福岛核泄漏事故发生以来，环太平洋各国以及日本国内民众对福岛第一核电站安全问题的质疑和反对声音从未停止。据报道，迄今已有至少上万名原告发起诉讼，向东京电力公司索赔。更令人忧虑的是，在福岛核事故已经造成严重后果情况下，日本政府仍不顾各方反对，执意单方面决定向海洋排放核污染水并持续推进相关准备工作。为数不少的日本青少年无辜罹患癌症，被迫面对残酷的治疗和手术，甚至不得不为此中断学业、放弃工作。今后还要担心癌症复发以及结婚生子受到影响。看到这些情况，不知道日本政府作何感想？是否仍然打算放任核污染水危害日本、周边国家乃至全世界人民的生命健康？

我想强调，任何一个负责任的国家政府都不会强迫自己的国民为政府的错误买单，都不会将自身错误强加于国际社会。日本政府是否能够担当起自身应有的责任，尽快撤销排海决定，停止排海准备工作，是日方能否取信于本国人民和国际社会的试金石。周边国家和国际社会拭目以待。

法新社记者：美国副总统哈里斯称，她昨天与台湾“副总统”在洪都拉斯新任总统就职典礼上进行会谈。哈里斯称，会谈是关于双方在中美洲的共同利益，而非中国大陆。中方对此有何评论？

赵立坚：台湾只是中国的一个省，哪儿来的什么“副总统”？中方一贯反对美台进行任何形式的官方往来。赖清德自称是“务实的‘台独’工作者”，多次发表“台独”言论并顽固坚持“台独”纲领。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，严肃对待中方立场和关切，停止与台湾进行任何形式的官方接触，不向“台独”势力发出任何错误信号。

《环球时报》记者：我们注意到，叙利亚外交部日前发表声明，强烈谴责美国及其支持的“叙利亚民主军”在叙东北部哈塞克省的行动，指称其杀害平民并大规模破坏基础设施，导致成千上万个家庭流离失所。叙方声明称，美军和“叙利亚民主军”的所作所为已构成战争罪和危害人类罪，敦促美国立即从叙东北部撤军。发言人对此有何评论？

赵立坚：叙利亚危机已进入第11个年头，美国对叙利亚的军事干涉从未停止，使叙利亚人民饱受战争涂炭，造成了惨烈的人道主义灾难。

人们不曾忘记，2017年，美国以“白头盔”组织摆拍视频的虚假情报为“证据”，对叙利亚展开空袭。那一年，美军对叙利亚拉卡市发动的所谓“史上最精确的空袭”，炸死了1600名平民。2019年9月，联合国叙利亚问题独立国际调查委员会报告指出，美国在叙利亚发动的一些空袭属于不加区分的攻击，未区分军事目标和平民，严重违反国际法，涉嫌构成战争罪。

美国在叙利亚的战争罪行只是其在世界各地穷兵黩武的冰山一角。在伊拉克，美军非法入侵不仅造成成千上万平民死伤，而且留下了约2500万枚地雷和其他爆炸遗留物。在阿富汗，美军造成的平民死伤超过10万人，还导致鸦片等毒品生产野蛮滋长。美国布朗大学开展的调查显示，过去20年，美国在全球85个国家和地区开展“反恐”行动，导致89.7万到92.9万人直接死于战争暴力，超过3800万人成为难民或流离失所。

美方应该认真调查追究这些严重罪行，严惩肇事者和包庇者，以实际行动表明改弦更张的诚意。

湖北广播电视台记者：据报道，美总统拜登25日称，俄罗斯继续在俄乌边境陈兵，可能发起二战以来改变世界的最大规模入侵。美政府表示将向乌克兰提供额外的2亿美元防御性军事援助。近期，西方媒体和政客一直在放大关于俄即将“入侵”乌克兰的说法。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到了有关的报道。制造紧张气氛无助于缓解乌克兰危机，更给地区和世界安全形势增加了不确定性，中方对此坚决反对。

要对话不要对抗，要团结不要分裂，要和平不要战争，始终是国际社会的共同呼声。当前形势下，我们呼吁有关各方尽可能缓和紧张局势，避免事态升级，停止人为激化矛盾、煽动对立对抗。

中方一贯倡导平衡公正对待相关国家的安全关切和安全倡议，希望有关各方相向而行，通过对话协商妥善解决分歧，促进全球战略平衡与稳定。

日本广播协会记者：外交部刚才发布了来华出席冬奥会开幕式的外国元首、政府首脑的消息，请问具体有多少位国家元首和政府首脑出席，可否提供具体数字？

赵立坚：我们已经发布有关消息，请你查阅。

深圳卫视记者：据报道，中国派出的2架运送救援物资的军机已经抵达汤加。请问能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：今天清晨，满载中方救援物资的2架军机顺利抵达汤加，送去了中国政府和人民对汤加政府和人民的鼎力支持和友好情谊。汤加首相索瓦莱尼、外交大臣乌托伊卡马努等亲赴机场迎接。

汤方衷心感谢中国政府和人民的慷慨援助，表示中国是首个向汤加提供救灾援助的国家，也是汤加重要伙伴。昨天中方通过海运送来了食品、水等急需物资。今天中方军机运来的物资又为灾民提供了临时居所和更多生活物资。这解决了汤方燃眉之急。火山、海啸灾害无情。汤方非常荣幸有中国这样亲密可靠的伙伴，在危难时刻给予汤方坚定支持和无私帮助。

在双方密切配合下，有关物资已迅速完成卸货并交付汤方。接下来，中方将同汤方加强协调，做好物资运输和分发，将物资以最快速度送到最有需要的人手中。同时，中方应汤方请求援助的移动板房、拖拉机等大件设备和更多救灾物资将通过军舰运输，并于近日启航。中方愿同有关国家一起，发挥各自优势，形成国际合力，共同帮助汤加重建家园。

彭博社记者：拜登政府建议中国对针对美国外交官的防疫隔离和检测要求进行修改。周四，美国务院发言人称，美国提出了一系列建议，既符合疫情防控措施，也符合国际外交惯例。中方对此有何评论？

赵立坚：我之前回答过类似的问题。中国是世界上最安全的国家。中方有关“动态清零”政策和防疫规定基于科学和专家意见，符合中国实际和世界卫生组织指导原则。中国对所有在中国居住生活的中外公民一视同仁。相关做法符合《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》规定，也充分照顾了驻华外交领事人员的舒适度和正当权益。我们希望美方尊重事实，遵守中方防疫政策。

凤凰卫视记者：据报道，中国已经同意在北京冬奥会之后，接待联合国人权事务高级专员巴切莱特访问新疆。请问中方能否证实并透露相关计划？

赵立坚：中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士访华并参访新疆。我们早已发出邀请。双方一直就此保持沟通。中方的立场是一贯、明确的。访问的目的是促进双方之间的交流与合作。我们反对任何人利用此事进行政治操弄。

阿纳多卢通讯社记者：据《南华早报》报道，巴切莱特访疆的前提是联合国不在中国举办北京冬奥会期间发表涉疆报告。请问中方能否证实？

赵立坚：我能告诉你的是，当前，新疆社会安宁稳定、经济繁荣发展、人民安居乐业，各族人民的各项人权得到充分保障。中方坚决反对任何无视中国新疆稳定发展繁荣、人权事业不断进步的事实，利用所谓涉疆问题对中国进行攻击抹黑的做法。

彭博社记者：美国联邦通信委员会（FCC）以国家安全为由，撤销中国联通子公司在美运营许可。FCC主席称，越来越多的证据显示，中国国有运营商对美国通信网络构成威胁，且这一担忧日益增长。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，建议你询问主管部门。

作为原则，我可以告诉你的是，美方在未列出具体违法事实的情况下，再次以“国家安全”为由撤销中国企业在美运营许可，赤裸裸地泛化国家安全概念，滥用国家力量对中国企业无理打压。这是对国际经贸规则的严重破坏，损害的是包括美国用户在内的全球消费者的正当权益。中国政府支持相关企业依法维护自身权益，也将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的正当权益。

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