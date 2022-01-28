新华社北京1月28日电 综合新华社驻外记者报道：在中国农历虎年新春即将来临之际，中国驻多国使领馆和代办处向当地侨胞、留学生等发放装有防疫物资和节日礼品的“春节包”，向海外同胞致以新春问候和良好祝愿。

中国驻阿尔及利亚大使李连和在“春节包”发放仪式上表示，举行发放“春节包”的活动是为了及时转达党和政府对在阿中国公民的关心和关怀，也传递出使馆的新春祝福。

中国驻韩国大使邢海明说，这一份小小的“春节包”东西虽不多，但情深义重，承载着党和政府对海外侨胞的牵挂和温暖，也包含了使馆对在韩中国公民的关心和祝福。希望大家加强防护、注意健康安全，度过一个平安、喜庆、祥和的中国年，一起为北京冬奥加油喝彩！

中国驻埃及大使廖力强说，希望装有口罩、消毒液和使馆慰问信的“春节包”能让同胞们感受到祖国和人民的牵挂，送去党和政府的关爱，传递使馆始终与在埃同胞并肩作战、心手相连、共克时艰的信念。

中国驻马耳他大使于敦海表示，中马即将迎来建交50周年，希望在马同胞继续发挥沟通中马两国关系的桥梁和纽带作用，积极致力于中马友好，夯实两国民意基础。

中国驻肯尼亚大使周平剑说，党和政府时刻牵挂海外侨胞的安危冷暖，小小“春节包”，浓浓家国情。“祝福在肯同胞们虎虎生威，一起向未来。”

中国驻南苏丹大使华宁说：“新春佳节和北京冬奥会在即，我代表中国使馆向全体旅南侨胞致以诚挚的节日问候与良好祝愿，希望大家在继续做好疫情防控的基础上积极开展民间外交，展现中国公民良好形象，为下一个十年中南友好关系发展添砖加瓦。”

中国驻澳大利亚大使馆领事参赞兼总领事缪长霞在仪式上说，在虎年春节来临之际，驻澳使馆心系广大侨胞和留学生，再次筹集一批防疫物资，以及糖果、饼干等节日礼品，一并发放到有需要的同胞手中，祝愿大家度过一个安全、祥和的春节，开启更加精彩的2022年。

中国驻光州总领事张承刚说，当前，韩国疫情形势仍不乐观，领区确诊人数大幅增加，希望大家保持警惕，科学防疫，同时坚定信心，坚持就是胜利。

中国驻立陶宛代办处临时代办曲柏华说，在春节来临之际，代办处落实党和国家对海外留学生的关爱，为在立中国留学生准备了“春节包”。“春节包”虽小，但承载着祖国和人民的深情。

此外，中国驻泰国、斐济、巴拿马和缅甸大使馆及驻釜山、开普敦总领馆等也向当地同胞发放了“春节包”。

海外侨胞和留学生代表纷纷表示，很高兴在新春佳节之际收到使领馆和代办处发放的“春节包”，“春节包”饱含着祖国对海外侨胞和留学生等同胞的牵挂和关心，他们将把这份温暖和关爱转化为抗疫的信心和努力的动力，为中国和驻在国友好关系发展作出自己应有的贡献。（参与记者：吴天雨、陈文仙、岳东兴、白旭、黎华玲、白林、薛东梅、张永兴、吴丹妮、苏津、任芊、田明、陆睿、吕天然、张东强）

(责编：高歌、杨牧)