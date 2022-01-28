新华社北京1月28日电 德国和美国官员27日警告俄罗斯，如果俄军“入侵”乌克兰，俄德等国企业合建的“北溪-2”天然气管道项目将不被启用。

德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克当天在联邦议会讲话时说，德国政府正考虑对俄罗斯可能施加的“一揽子强力制裁”，内容包括放弃“北溪-2”。

1月24日，在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，奥地利欧洲和国际事务部长沙伦贝格（左）在欧盟外长会开始前与德国外长贝尔伯克交谈。（新华社记者郑焕松摄）

“北溪-2”管道从俄罗斯绕过乌克兰、借道波罗的海通到德国，是俄罗斯向欧洲出口天然气的又一条管道，项目2018年开工，2021年9月建成，尚未获批投入运营。

美国一直反对“北溪-2”，称其为俄罗斯地缘战略项目。俄罗斯称，美方阻挠这一项目意在挤占俄能源市场份额，企图向欧洲高价兜售美国产天然气。

美国国务院负责政治事务的副国务卿维多利亚·纽兰27日说：“我认为柏林今天的表态非常非常强硬……如果俄罗斯入侵乌克兰，‘北溪-2’项目无论如何都不会再向前推进。”

1月26日，两名男子在俄罗斯首都莫斯科红场漫步。（新华社记者白雪骐摄）

据美联社报道，德国先前因为不愿向乌克兰输送武器，受到美国及其他北大西洋公约组织盟友批评。贝尔伯克27日解释说，“一支足球队不需要11个职责相同的中锋，而是11个目标一致、各司其职的球员”，德国虽然在军事上没出力，但会在经济上继续援助乌克兰。

德国总理奥拉夫·朔尔茨定于2月7日访问华盛顿，与美国总统约瑟夫·拜登讨论乌克兰局势等议题。这是他出任总理后首次访美。

拜登27日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话。国家安全委员会发言人埃米莉·霍恩告诉媒体，拜登在电话中告诉泽连斯基，俄罗斯“极有可能”2月入侵乌克兰。

乌克兰外交部长德米特罗·库列巴27日在社交媒体推特上说，美国向俄罗斯递交安全保障协议草案的书面回复前，乌方已经看过文稿，没有意见。

1月19日，乌克兰总统泽连斯基（左）在基辅会见美国国务卿布林肯。（新华社发，乌克兰总统办公室供图）

美国和北约26日分别向俄罗斯递交书面答复，正式回应俄方去年12月向他们提出的安全保障协议草案。俄方在草案中寻求北约不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约。

对于美方和北约的书面答复，俄罗斯官员27日回应，对方没有解决俄方核心关切，不过表示仍可继续谈判。

俄乌关系近期加速恶化，双方在两国边境地区部署大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约表示俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。今年1月10日至13日，围绕乌克兰等问题，俄罗斯与美国、北约等举行对话，没有取得实际成果。（王宏彬）

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