班列正点发出。

人民网北京1月28日电 （张晓东、李伟）“X8003次列车编组50辆，开过来进4道，一组准备接车。”1月25日4时11分，在郑州北车辆段郑州北上发运用车间列检作业场内，广播里传出值班员通知接车的声音。

满载医疗用品、阀门配件、减速机等出口物资，经霍尔果斯出境，开往德国汉堡的X8003次列车裹着寒风，稳稳地停在第4股道。检车员郑予春来到班列旁，办理机辆联控后摘解机车，弯腰、探身、钻车、检查……寒冷的夜色中，身穿黄色反光作业服的四班一组6名检车员，按照分工迅速开始对班列进行全面检查。

作为中欧班列（郑州）的始发地，随着中欧班列（郑州）不断扩量提质，河南的“朋友圈”不断扩容。目前，中欧班列（郑州）已经形成了郑州至汉堡、郑州至慕尼黑、郑州至列日、郑州至莫斯科、郑州至赫尔辛基、郑州至卡托维兹、郑州至河内、郑州至塔什干、郑州至阿拉木图、郑州至米兰等12个目的站点的国际多式联运物流网络枢纽。仅2021年班列开行就突破1500班，综合运营能力稳居全国中欧班列前列。

中国铁路郑州局集团有限公司郑州北车辆段承担着郑州始发的班列所用车辆的选扣、整备、检查工作。自2013年班列开行以来，该段精挑细修，严把车辆选扣、整备、检查作业关，全力确保班列一路平安。

针对班列成列运行，距离远、速度快、技术条件要求高的特点，该段对负责班列检查、整备作业的人员进行专门业务培训，让职工明白确保班列安全运行的重大政治意义，掌握班列的有关技术标准和质量要求，增强工作责任心。

车间干部正在抽查列车作业质量。

为做好班列所用车辆的选扣工作，该段成立了由专业技术人员组成的技术保障小组，按照选扣标准，对新造、技术状态良好的集装箱车辆优先选扣，并对其它符合标准的集装箱车辆进行逐辆鉴定、测量，确保车辆符合使用标准。

该段组织技术高、责任心强的检车员负责对班列进行始发前的全面技术检查，对车辆的转向架、制动装置、车钩缓冲装置等部位进行重点检查，不放过任何影响行车安全的故障隐患。在作业过程中，该段运用车间干部到场盯控，逐辆检查、复核，彻底消除车辆安全隐患，确保班列辆辆安全，列列优质。2022年1月份以来，该段已高质量整备集装箱专用车辆25列，1500辆。检查始发班列91列，4550辆。

(责编：刘洁妍、常红)