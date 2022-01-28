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斯德哥尔摩中国文化中心开启2022年“欢乐春节”线上庆典

2022年01月28日15:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩1月28日电 （王文）1月27日，斯德哥尔摩中国文化中心隆重开启2022年“欢乐春节”线上庆典，活动将持续到农历正月十五元宵节。期间， 瑞典民众将欣赏到中瑞艺术家共同呈现的综艺晚会、展览、动画、美食等精彩节目，在文化盛宴中感受中国春节浓浓的年味。

驻瑞典大使崔爱民的新春致辞为活动拉开帷幕。崔爱民回顾了中瑞两国文明交流互鉴的友好历史，对为中瑞文化交流作出贡献的瑞典各界友人和侨胞表示感谢，并向他们致以新春的问候和美好祝福，同时预祝瑞典运动健儿在北京冬奥会上取得佳绩。

今年，斯德哥尔摩中国文化中心携手人民网、瑞相关文化机构以及中央芭蕾舞团、中央民族乐团、中国歌剧舞剧院、福建省歌舞剧院、北京交响乐团、“欢乐春节·浦江艺汇”——中国上海国际艺术节、浙江婺剧艺术研究院、兰溪市李渔戏剧研究院等众多机构，精心策划打造了一系列体现中华文化内涵、浸透地道春韵年味、彰显地域特色、荟萃中外名家的精品节目。其中“‘欢乐春节’——2022年新春歌舞晚会”将融合歌舞、戏曲、杂技、木偶等内容，展现多元异彩、开放包容、清新迷人的福建风采。婺剧传统剧目《金猴闹春》里美猴王和小猴们在舞台上辗转腾挪好不热闹，衬托出欢欣喜庆的节日气氛。“中国演艺庆新春”音乐会巧妙将古典音乐与现代音乐融为一体，唱响春节和冬奥双重奏。此外，瑞典艺术家和旅瑞侨胞自编自导自演的节目也精彩纷呈、妙趣横生。

驻瑞使馆文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心主任陈晓介绍：“经过19年不断耕耘，‘欢乐春节’活动在瑞典规模不断扩大，品牌影响力日渐加深，已成为瑞民众了解中华优秀传统文化的重要窗口，成为增进双方人文交流和民心相通的重要桥梁。”

(责编：刘洁妍、常红)

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