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德国联邦议院举行纳粹大屠杀受害者纪念活动

2022年01月28日15:04 | 来源：新华网
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　　新华社柏林1月27日电（记者单宇琦）德国联邦议院27日举行特别会议，缅怀纳粹大屠杀受害者，呼吁警惕在德国等许多国家依然存在的反犹主义。

　　德国联邦议院议长贝贝尔·巴斯在纪念活动上致辞说，反犹主义“就在我们中间”，是事关全社会的问题，人们需要对此保持警惕。

　　大屠杀幸存者、现年87岁的美籍德裔化学家英格·奥尔巴赫尔出席纪念活动并发言，讲述了自己幼时在纳粹统治时期与父母遭迫害、被驱离德国关进集中营的经历。她将反犹主义比作“癌症”，称其如今已在包括德国在内的许多国家“复发”，呼吁人们尽快将其“治愈”。

　　以色列议会议长米基·列维在致辞中回顾了犹太人惨遭纳粹屠杀的历史，强调每一位遇难者背后都有自己的故事，不应仅仅将大屠杀简化为几个数字。

　　1945年1月27日，苏联红军解放了位于波兰的奥斯威辛集中营。1996年，德国将1月27日定为“纳粹受害者纪念日”。2005年11月，联合国将1月27日定为“国际大屠杀纪念日”。在1933年到1945年德国纳粹统治时期，共有约600万犹太人被杀害。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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