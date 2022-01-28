新华社斯德哥尔摩1月27日电（记者和苗）瑞典公共卫生局27日公布的数据显示，该国累计新冠确诊病例达2015276例，累计死亡病例达15778例。

瑞典公共卫生局官员布丽塔·比约克霍尔姆在当天举行的新闻发布会上说，目前新冠病毒在瑞典传播处于“非常高的水平”，“这波疫情很快将达到峰值”。奥密克戎毒株感染已成为瑞典近期新增确诊病例的主要病因。

比约克霍尔姆说，奥密克戎毒株在瑞典传播范围非常大，很多人可能在接下来几周内被感染。在今年第三周新增确诊的25.6万例新冠病例当中，29%的人未接种疫苗。

她表示，实际感染人数可能远高于检测出的确诊病例数，但奥密克戎毒株导致重症的比例显著降低，而未接种疫苗者的发病率明显更高。

自新冠疫情暴发以来，瑞典防疫政策一直相对宽松。瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦26日表示，根据疫情预测，该国计划从2月9日起取消大部分防疫限制措施。

瑞典公共卫生局公布的数据显示，截至27日，在全国约1040万人口中，瑞典12岁及以上人群完成两剂疫苗接种的比例为83.6%，18岁及以上人群接种第三剂疫苗的比例为45.4%。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)