新华社联合国1月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵27日呼吁国际社会对叙利亚遭受恐怖主义威胁及外部占领问题加大关注，强调必须推动国际社会在叙利亚反恐问题上加强合作。

戴兵当天在纽约联合国总部举行的叙利亚东北部局势问题公开会上表示，近日，叙利亚西北部和东北部局势持续动荡，“支持阵线”恐怖组织频频发动袭击，外国非法驻扎军队在叙利亚境内的军事行动也有所升级。这些动向加剧了叙利亚的紧张局势，造成平民伤亡和流离失所，损毁大量民用设施，妨害联合国的政治解决努力。这种情况容易让“伊斯兰国”乘虚而入、死灰复燃。

戴兵说，国际社会应根据国际法和安理会决议的要求，采取统一标准，共同打击叙利亚境内所有被安理会列名的恐怖组织。尊重叙利亚的主权和领土完整是处理叙利亚问题必须坚持的原则，反恐不是外国在叙利亚非法驻军的借口和依据，要切实尊重叙利亚政府在打击恐怖组织上的主导权。

戴兵强调，叙利亚和伊拉克境内的外国恐怖作战分子问题突出，已经产生外溢效应。该问题久拖不决是对恐怖分子原籍国、当事国以及地区国家的共同威胁，有关各方必须合力应对。中方呼吁联合国秘书处、反恐办公室、安理会1267委员会专家小组等对外国恐怖作战分子加强信息搜集和整合，为解决该问题作好准备。

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