人民网里约热内卢1月27日电 （记者吴杰、毕梦瀛）壬寅虎年新春、北京冬奥会双喜临门之际，中国巴西友人共同参与的“贺新春、迎冬奥”活动于1月27日在线上举办。中国驻里约热内卢总领事田敏、巴西中国问题研究中心创始人罗尼·林斯、巴西中国和平统一促进会会长王俊晓、荣誉会长尹楚平、台胞陈碧云等出席并致辞。中国驻里约总领馆郭填甜主任及和统会理监事、旅巴侨胞代表参加。

该活动由巴西中国和平统一促进会主办，首先通过视频呈现了北京冬奥会的会旗交接、基础设施建设、场馆调试等众多场景，宣介了绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，展现了各国参赛健儿厉兵秣马训练备赛的精彩画面及三亿民众陆续参与冰雪运动的喜人趋势，来自不同国家的外国友人也纷纷表达对北京冬奥会的美好祝福。

田敏表示，春节是中华民族最盛大、最重要的传统节日，春节遇上奥运，是一段特殊的缘分。巴西中国和统会举办这场“贺新春 迎冬奥”活动，充分表达了旅巴侨胞们的喜悦心情，为北京冬奥会送去了满满的祝福，提供了宝贵的支持。

罗尼·林斯说，北京冬奥会是2022年一件大事，相信这将是一个伟大的里程碑，是一次精彩、顺畅和令人惊喜的盛会。它将深化各国人民之间的友谊， 促进相互了解、共同发展和世界和平。

王俊晓表示，预祝北京冬奥会圆满成功，预祝中巴两国体育健儿在冬奥会中比出成绩，赛出友谊。

尹楚平说，侨胞近日收到总领馆发放的“春节包”，融入了春节和冬奥会的元素，充满着浓浓的年味，承载着祖国对侨胞的温暖和关怀。非常期待北京冬奥会的召开，相信将献上一场精彩卓越的冰雪盛会。

陈碧云表示，北京冬奥会即将隆重开幕，身为一名海外台胞，对此感到无比荣幸和自豪。

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