人民网驻泰国记者 刘慧

2022年甫至，吉隆坡中国文化中心举办了一系列活动迎接北京冬奥会的到来。“绘出祝福·北京冬奥”明信片绘画作品展、“视听北京”精品纪录片展播、“动起来·北京2022冬奥会”TikTok挑战赛……多姿多彩的文化活动让马来西亚民众感受北京冬奥会的火热气氛，领略不一样的中国风情。

一张小小卡片，绘出精彩冬奥。“绘出祝福·北京冬奥”明信片绘画比赛邀请参赛者手绘一张明信片，表达和传递对北京2022年冬奥会的祝福。活动得到马来西亚民众踊跃参与，共收到600多幅作品。获奖的48幅优秀作品日前展出，反响热烈，特别是在节假日与周末期间更是火热，所有时段皆被抢先预定一空。展出作品有的富有创意，有的充满童趣，有的色彩明丽，有的构图精美……作品巧妙地将冬奥会吉祥物、奥运五环等奥运象征元素和长城、故宫、京剧、剪纸等中国元素融入在一起，凝聚着马来西亚民众对一届精彩冬奥会的期许。

可爱的“冰墩墩”和“雪容融”笑容可掬地挥着手，背景里，一边是英姿勃发的运动员从雪山上一跃而下，一边是天坛等中国建筑高高耸立，各国民众、运动员和吉祥物站在一起举手欢呼……这是小学低年级组的优秀奖得主蔡依璇的作品。她说，很开心自己的作品能够展出。祝福北京冬奥会与冬残奥会成功举办，让世界各国人民了解中国的人文风俗、冰雪文化，促进彼此相互理解和尊重。

吉隆坡中国文化中心还将部分获奖作品印制成实体明信片，并准备了精美的冬奥造型饼干，赠送给前来观展的民众，受到民众喜爱。

在举办“绘出祝福·北京冬奥”明信片绘画作品展的同时，吉隆坡中国文化中心还播映了以讲述中马友谊和“北京故事”为主题的“视听北京”系列纪录片。《行走的风景》《游走中国》《了不起的匠人》等纪录片，带领马来西亚观众游走在北京的胡同小巷和人文景观，探索北京的传统文化。《光阴的故事——切水不断》则讲述中马两国跨越千年的交往故事，通过一个个平凡的人物、一段段生动的故事，展现中马两国切水不断的传统友谊。

精彩的纪录片吸引了不少观众驻足观看。带着孩子前来观展的陈女士表示，这些纪录片是一个让孩子了解两国交往历史和关系的好机会。

随着北京2022年冬奥会和冬残奥会即将来临，吉隆坡中国文化中心还突破性地尝试通过年轻人常用的社交软件TikTok发起挑战赛，邀请马来西亚各地民众一起舞动起来，挑战冬奥主题口号推广歌曲《一起向未来》，以创意的手语和热情的舞蹈表达对北京冬奥会的期盼，为北京冬奥会加油，引起马来西亚民众的关注。

此外，为助力北京冬奥会，“北方冰雪旅游海外推广季”已经上线，邀请各国民众共赏中国冰雪之美，推广中国特色冰雪旅游资源。许多网友纷纷留言，表示为中国各地的冬季美景所惊艳。

吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫表示，马来西亚虽是热带国家，但对冬奥热情不减，自2018年首次亮相平昌冬奥赛场，今年再次派出代表团参加北京冬奥会。以北京冬奥为主题的系列活动一经推出，深受当地民众的喜爱，让中国形象和奥运精神更加深入人心。相信中国将再次展现强大组织能力，这必将是一届成功的冬奥会。

(责编：刘洁妍、常红)